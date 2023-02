Ministério dos Esportes da Arábia Saudita anunciou premiação pela classificação histórica; clube também pagará uma quantia

A vitória do Al Hilal por 3 a 2 sobre o Flamengo que garantiu a classificação histórica do time saudita na final do Mundial de Clubes rendeu um bônus de pouco mais de R$ 2 milhões para cada jogador do elenco.

O Ministério dos Esportes da Arábia Saudita anunciou que cada jogador receberá do governo 500 mil riais sauditas. Além disso, o clube pagará aos jogadores 1 milhão de riais pela classificação. Na conversão atual, cada atleta vai receber cerca de R$ 2 milhões (R$ 2.070.000 na cotação do dia).

É a primeira vez que uma equipe saudita chega à final do Mundial de Clubes. O próprio Al Hilal vem participando da competição, vencendo recentes edições da Champions da Ásia. Em 2021, o time saudita fez um grande jogo diante do Chelsea, mas perdeu por 1 a 0.

Em 2019, Flamengo e Al Hilal se reencontraram e as duas equipes protagonizaram um bom jogo. Na ocasião, no entanto, mesmo saindo atrás no placar, o Flamengo venceu por 3 a 1.

Agora, o Al Hilal de Michael, Cuellar e cia, espera o vencedor de Real Madrid e Al Ahly, jogo que acontece nesta quarta-feira (8), em Rabat, no Marrocos. A grande decisão está marcada para sábado (11), às 16h no horário de Brasília.