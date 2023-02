Paris Saint-Germain x Bayern de Munique ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

A Champions League está de volta... e com jogaço! Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta terça-feira (14), no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do SBT Sports, na internet, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Bastos. Além disso, o duelo também será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming. Acompanhe na GOAL os principais lances do duelo e estatísticas em tempo real.

O PSG chega para o duelo em um momento de turbulência após a eliminação na Copa da França para o Olympique de Marselha, e a derrota para o Monaco logo em seguida. O clima esquentou no vestiário parisiense, com Neymar e Marquinhos discutindo com o diretor do clube, Luís Campos.

Na Champions, o clube ficou na vice-liderança do grupo H, ficando atrás do Benfica no critério de desempate. Em entrevista coletiva antes do duelo, Neymar comentou sobre a discussão e o momento do PSG. "Aconteceu de fato uma discussão onde nós não concordamos com o que o Luís estava falando na hora, mas isso acontece. Não é uma briga onde vai romper tudo. Eu discuto com os meus amigos todos os dias e mesmo assim eu amo todos eles, fico com eles todos os dias. Discuto com a minha namorada direto e mesmo assim estamos juntos. Então acho que faz parte a discussão no futebol. Futebol não é só amor, não é só carinho, amizade", iniciou.

"Obviamente que tem o respeito por ambas as partes, só que tem coisas que você acaba não concordando naquele momento. Então, existe sim uma discussão, para melhorar nossa equipe, o nosso ambiente, o nosso jogo. Porque querendo ou não, a gente não vem de jogos bons, a gente vem de derrotas, então o clima vai ficando chato. Querendo ou não, a gente não está acostumado a perder. O PSG sempre tá ganhando, tá vencendo, então quando vem essas derrotas, incomoda. A discussão faz parte, acho válida pra que isso possa estar melhorando a nossa equipe, o nosso time", completou.

Do outro lado, o Bayern de Munique atravessa grande momento na temporada, já que venceu os seus últimos três jogos e está há 19 partidas sem vencer. Na Liga dos Campeões, os bávaros terminaram a primeira fase na liderança do grupo C, com 18 pontos (100% de aproveitamento).

O time alemão, entretanto, tem desfalques importantes para o duelo, como Sadio Mane e Neuer, que estão no departamento médico ainda sem previsão de retorno aos gramados.

Prováveis escalações

Escalação do PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos; Nuno Mendes; Danilo Pereira; Fabián Ruiz, Vitinha, Marco Verratti; Neymar, Lionel Messi.

Escalação do Bayern de Munique: Yann Sommer; João Cancelo, Matthijs De Ligt, Dayot Upamecano, Alphonso Davies; Leon Goretzka, Joshua Kimmich; Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman; Eric-Maxim Choupo-Moting.

Desfalques

PSG

Getty

Nordi Mukiele e Renato Sanches estão no departamento médico.

Bayern de Munique

Getty Images

Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Lucas Hernandez, Neuer e Sadio Mane estão no departamento médico.

Quando é?