Quem é Umberto Louzer, técnico que estava na mira do Cruzeiro

Com experiência em Série B, o treinador chegou a se acertar com a Raposa, mas mudou de ideia

Depois de demitir seu terceiro treinador da temporada, o recebeu mais uma negativa. Umberto Louzer, tinha aceitado o convite para treinar a , mas acabou desistindo e vai seguir na , onde mesmo com alguns jogos a menos, ocupa a terceira colocação da com a equipe catarinense.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na vice-lanterna da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está bem longe de viver uma boa fase - e a demissão de três treinadores só expõe mais a situação em que os mineiros estão. Correndo contra o tempo para não se prejudicar mais, a Raposa recebeu mais uma negativa, depois de Lisca e Felipão.

Mais times

O nome Umberto Louzer ganhou força nos bastidores do Cruzeiro nos últimos dias. A negociação cegou a estar em fases avançadas, como adiantaram O Tempo e GE.com, mas, segundo a Rádio Itatiaia e o Uol, mesmo depois de aceitar o trabalho, Louzer acabou desistindo e vai permanecer na .

As conversas estavam tão bem encaminhadas que, segundo o Uol, o Cruzeiro já pretendia que Louzer encontrasse a equipe em Atibaia - onde estão passando por um período de treinos - ainda nesta quarta-feira (14). Porém, mesmo com o acertou verbal, o treinaodr mudou de ideia.

Louzer - que foi atleta profissional tendo atuado em times como Paulista de Jundiaí e Juventude - começou a carreira como treinador em 2016, nas categorias de base do próprio Paulista e foi em 2018 que assumiu o comando do , primeira equipe profissional que treinou.

Aos 40 anos, Louzer participou da campanha de acesso do em 2019 e dos títulos da A2 do Guarani em 2018 e do Catarinense da Chape em 2020 - antes de sua chegada, a equipe corria o risco de ser rebaixada no estadual que acabou vencendo. Na equipe do sul, aliás, ele vem fazendo uma ótima campanha. Atualmente ocupa a terceira posição na tabela da Série B, mesmo com dois jogos a menos que o líder Cuiabá e três a menos que a vice .

Mais artigos abaixo

A experiência de Série B - ainda mais acompanhada de sucesso - foi o que chamou a atenção do Cruzeiro. Ele seria terceira aposta da Raposa assim, depois de Enderson Moreira que conseguiu acessos e títulos com e - e Ney Franco- que conseguiu levar o Coritiba e o Goiás à elite nacional. Atualmente, o objetivo dos mineiros é sair da zona do rebaixamento e, ao fim do ano, se manter na segunda divisão.

Mesmo quando os indícios eram de que Louzer ia ser o novo comandante da Raposa, Paulo Magro, presidente da Chapecoense, afirmou à Rádio Oeste Capital, de Chapecó, que ainda contava com o treinador, que não teria sido procurado pelo Cruzeiro.

O ponto forte da Chape de Louzer é a defesa: são apenas sete gols sofridos em 24 partidas. São 69,4% de aproveitamento em sete meses de trabalho. Fora em 24 partidas, com 14 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas.