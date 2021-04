Quem é Raúl Bobadilla, novo reforço do Fluminense?

Atacante argentino, naturalizado paraguaio, de 33 anos é anunciado por empréstimo até o fim da temporada

O Fluminense anunciou neste sábado (17), a contratação de Raúl Bobadilla, atacante de 33 anos que pertence ao Guaraní-PAR e chega por empréstimo até o fim de 2021 ao time tricolor. Com passagens por times da Bundesliga, o jogador é mais um reforço do Fluminense para, principalmente, a disputa da Conmebol Libertadores.

"Estou muito feliz. Cheguei há dois dias para assinar os papéis e encontrei uma cidade muito bonita, que é o Rio de Janeiro, e agora estou num clube grande do Brasil. É um orgulho e uma alegria enorme representar esse time. Tenho as melhores expectativas para o que está por vir. Estou muito feliz e vou aproveitar. Só falta entrar em campo e jogar", disse Bobadilla ao site oficial do Fluminense.

Aos 33 anos, o atacante tem vasta experiência no futebol internacional. Começou a carreira no River Plate, mas logo foi para a Suíça, onde atuou por diversos clubes como Young Boys, Basel, Grasshoppers e Concordia. Também teve passagens pela Bundesliga, defedendo as camisas do Borussia Mönchengladbach e Augsburg. Desde 2018, retornou para a América do Sul para jogar no Argentino Juniors e depois se transferiu para o Guaraní-PAR.

A temporada mais goleadora de sua carreira foi em 2007/08, quando fez 23 gols em 36 jogos pelo Grasshoppers-SUI. Em 2020, atuou em 34 partidas do Guaraní-PAR e anotou 14 gols.

Nesta quinta-feira (22), o Fluminense começa a disputa da Libertadores e já terá um grande desafio pela frente. O Tricolor das Laranjeiras encara o River Plate no Maracanã. O novo reforço do time falou também sobre a expectativa de jogar a principal competição do continente.

"Eu sei o que é a disputa de uma competição como uma Libertadores. Sei da importância que a competição tem para o clube e para a torcida. Temos um bom time, com excelentes jogadores, um grupo muito bom e que quer competir. Sei a importância que tem, não só a Libertadores, mas todas as outras competições, porém, a Libertadores é o objetivo mais importante".

Antes da estreia na Libertadores, o Fluminense terá um clássico pela frente. Neste sábado, enfrenta o Botafogo às 16h (de Brasília), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Recentemente, o Fluminense já havia anunciado outros reforços para a temporada como David Braz, Abel Hernández, Cazares e Manoel.