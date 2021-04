Onde assistir ao vivo a Fluminense x Botafogo, pelo Campeonato Carioca?

Clássico carioca será disputado neste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense enfrenta o Botafogo na tarde deste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela décima rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo na Flu TV e Botafogo TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Botafogo DATA Sábado, 17 de abril de 2021 LOCAL Macaranã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca a vaga para a próxima fase do Carioca / Foto: Mailson Santana/Fluminense

O Flu TV e o Botafogo TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca vão transmitir o jogo deste sábado.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo chega pressionado por um bom resultado no Campeonato Carioca para seguir na luta pela classificação.

Paulo Victor, Rickson e Ronald entram, enquanto Rafael Carioca, Matheus Frizzo e Felipe Ferreira saem.

Segue a preparação para o jogo contra o Botafogo! Vamos, #TimeDeGuerreiros! 🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/EEdRZ0t3o9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 15, 2021

Já o Fluminense chega para o clássico numa situação mais confortável, e precisa de apenas mais uma vitória para avançar.

O meia Yago deve iniciar entre os titulares no lugar do atacante Luiz Henrique.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli, Yago e Nenê; Kayky e Fred.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luiz Otávio, Rickson e Ricardinho; Ronald, Marco Antônio e Matheus Nascimento.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Macaé 0 x 4 Fluminense Carioca 7 de abril de 2021 Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu Carioca 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x River Plate Libertadores 22 de abril de 2021 19h (de Brasília) Fluminense x Madureira Carioca 24 de abril de 2021 A definir

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 2 x 2 Botafogo Carioca 11 de abril de 2021 ABC x Botafogo Carioca 14 de abril de 2021

Próximas partidas