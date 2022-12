Quem é o holandês Pol Van Boekel, árbitro do VAR de Croácia x Brasil?

Juiz tem 47 anos e já apitou jogo válido pela Uefa Champions League

Para a partida entre Croácia e Brasil desta sexta-feira (09), válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, a arbitragem foi escolhida e o juiz do jogo é o inglês Michael Oliver, com os assistentes Stuart Burt e Gary Beswick. Para o VAR, Pol Van Boekel foi selecionado, que já apitou duelo de Uefa Champions League. Mas, o profissional gerou algumas discussões por sua nacionalidade.

Van Boekel tem 47 anos e nasceu em Vierlingsbeek e, portanto, na Holanda. E foi por isso que alguns torcedores e até comentaristas falaram sobre o assunto, já que no chaveamento para enfrentar o classificado entre Brasil ou Croácia, estão Argentina ou a Laranja Mecânica, onde nasceu justamente o árbitro do VAR da partida equivalente.

A primeira semifinal, que vai sair dos duelos citados, Croácia x Brasil e Holanda e Argentina, acontece em 13 de dezembro, às 12h (de Brasília), buscando apenas uma única vaga na finalíssima do torneio deste ano. Pelo outro lado, no dia seguinte, 14, a semifinal será definida entre os adversários que sairão dos jogos entre Marrocos x Portugal e Inglaterra x França.