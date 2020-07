Quem é Nahuel Bustos, atacante que interessa ao Atlético-MG?

Atacante do Talleres, da Argentina, é considerado uma das maiores promessas do futebol sul-americano e também chama atenção de times da Europa

O Atlético Mineiro está a procura de um novo atacante para somar ao seu elenco. Após a saída de Di Santo, o já monitora o mercado sul-americano em busca de um novo homem-gol. A 'bola da vez' no clube de Belo Horizonte é o atacante argentino Nahuel Bustos, do .

Nahuel Bustos tem 22 anos e vem chamando atenção pelas suas participações nos jogos da primeira divisão argentina. Com apenas cinco anos ele começou sua vida no futebol quando foi admitido pelo de Córdoba. Em 2014, com 16 anos, ele chegou ao Talleres para integrar os times de base.

Em julho de 2018 ele foi promovido à equipe principal do clube argentino. Bustos foi emprestado ao , do , onde passou os primeiros seis meses de 2019 e retornou ao estádio Mario Alberto Kempes.

Após a volta a Córdoba, Bustos se firmou como parte importante do time argentino. Com a camisa do Talleres, foram 38 jogos disputados, com 15 gols marcados e quatro assistências. No Pachuca foram oito jogos e apenas um gol.

Visto como um dos futuros da , Bustos estreou na seleção sub-23 em 2020, no torneio pré-olímpico. Em três partidas com a camisa alviceleste ele anotou um gol e ajudou seu país a conquistar a vaga para os jogos de Tóquio, que serão realizados em 2021.

Essa possibilidade de crescimento do jovem atleta fez com que vários times europeus se interessassem por ele. De acordo com o presidente do Talleres, Andrés Fassi, em entrevista ao Superesportes, há pelo menos oito clubes com interesse concreto no argentino.

, , , , Krasnodar e mais dois franceses não revelados esperam poder contar com a promessa na próxima temporada.

Avaliado em 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões), o jogador pode ser valorizado se vier ao e fizer boas temporadas, isso também interessa ao Galo, que pode lucrar com uma possível venda futura.