Quem é Moise Kean, ex-companheiro de Cristiano Ronaldo e reforço do Everton

Jovem atacante italiano é cria da base da Juventus e teria pouco espaço com a chegada de várias estrelas ao time de Turim

O está próximo de anunciar seu novo reforço para fazer companhia a Richarlison e Bernard no ataque. Trata-se de Moise Kean, jovem atacante italiano de 19 anos da que deve fazer exames médicos em nessa quarta-feira (31) para assinar um contrato de cinco anos com o clube azul de Merseyside. As informações da Goal apontam que o negócio deve girar em torno de 32 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A notícia do acerto saiu no mesmo dia em que o vendeu Idrissa Gueye, um dos principais jogadores da equipe, ao PSG.

Kean é uma das maiores promessas do futebol italiano. Ele é parte da chamada "geração 2000" e com 19 anos acumula bons números tanto pela Juventus, quanto pela seleção italiana. Por isso, apenas uma proposta financeiramente boa seria suficiente para fazer com que o jovem mudasse de liga. Então o Everton ofereceu três milhões de euros por ano como salário (aproximadamente R$ 12 milhões anuais).

O atleta ficou ganhou uma visibilidade maior por alguns lamentáveis episódios de racismo nesse ano. Foi na partida da Juve contra o , Kean - filho de marfinenses - marcou um gol e foi comemorar na frente da torcida adversária. Lá ouviu diversos xingamentos e insinuações racistas. À época o zagueiro Bonucci falou que Kean tinha 50% de culpa e gerou muita discussão e repreensão de vários jogadores e até clubes pelo mundo.

Kean está na Juventus desde 2011 e passou pelas equipes de base do time de Turim. Jogou uma temproada emprestado ao Hellas Verona e logo voltou à Juve. Por lá começou a ter mais oportunidades na temporada passada e mostrou muita personalidade. Em 17 partidas disputadas - a maioria delas vindo do banco de reservas - Kean anotou sete gols e deu uma assistência. A boa fase o levou a ser convocado por Roberto Mancini para a seleção principal da Itália. Em três jogos pela Squadra Azzurra ele balançou as redes duas vezes.

Ele chega para ser o centroavante que Marco Silva tanto tem buscado desde a última temporada nos Toffees. Desde a saída de Romelu Lukaku, em 2017, o Everton vem sofrendo com a falta de um centroavante de ofício. O mais próximo que se chegou foi Dominic Calvert-Lewin, jovem jogador da base do Everton, que fez uma boa campanha em 2018/19. O turco Cenk Tosun, vindo na época de Sam Allardyce, não convenceu Marco Silva, assim como Oumar Niasse. Richarlison tem preferência por jogar pelos lados e não deve perder posição para o jovem italiano.