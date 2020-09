Quem é Marcelo Andrés Herrera, alvo do Palmeiras para a lateral

Clube brasileiro retomou busca pelo jogador do San Lorenzo, que chegaria para o setor que tem Marcos Rocha e Mayke

Assim como já havia feito do lado esquerdo, com o uruguaio Matias Viña, o segue disposto a renovar sua lateral do outro lado, o direito, com a possível chegada do argentino Marcelo Andrés Herrera, também estrangeiro, jovem e com potencial de crescimento pela visão do clube.

O jogador de 21 anos, atualmente titular do , chegaria para quebrar a variação entre Marcos Rocha e Mayke, que se alternam na posição nos últimos anos. Gabriel Menino, revelação do clube, também jogou por ali algumas vezes na atual temporada.

Herrera já teve o nome ligado ao -PR e também ao , mas nos últimos dias o Palmeiras retomou os contatos para a contratação. A última informação, da TNT Sports , da , é que a proposta brasileira chegou em 2,2 milhões de dólares por 60% dos direitos do lateral. Uma primeira oferta, cerca de metade do valor da atual, já havia sido recusada anteriormente.

#TNTSportsRadio 📻 | ATENCIÓN, SAN LORENZO 🔵🔴



📌 El Ciclón acordó la venta de Andrés Herrera al Palmeiras 🇧🇷

📌 2.200.000 de dólares por el 60% del pase pic.twitter.com/pLbKnfnFsm — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) September 7, 2020

Além de Viña, contratado junto ao Nacional no início do ano, outro nome que seguia perfil parecido era o de Daniel Muñoz. O lateral-direito também era jovem, 23, e jogador de clube estrangeiro, o , mas acabou seguindo para o futebol europeu.

Marcelo Andrés Herrera nasceu em Corrientes, em 1998, e subiu ao time profissional do San Lorenzo em 2018. Jogou na seleção de base no título dos Jogos Pan-Americanos de 2019, no , e foi titular no início do Pré-Olimpíco disputado no começo deste ano, acabando no banco na reta final da competição vencida pela Argentina.

No ano passado, marcou um gol na contra o próprio Palmeiras, em Buenos Aires. O San Lorenzo saiu tocando desde a defesa, Herrera se apresentou na diagonal, por dentro, e carregou a bola até a entrada da área. Ainda teve tempo de arrumar de volta para o pé direito e chutar no canto de Weverton, garantindo a vitória por 1 a 0.

Em marco deste ano, ele renovou o contrato com o clube até 2023, e o San Lorenzo anunciou uma nova cláusula de rescisão de 20 milhões de dólares.

Nesta semana, enquanto a TNT Sports acredita que o negócio está próximo de ser fechado, o diário Olé segue um caminho diferente. Em texto publicado na terça-feira (08/09), fala que Herrera é peça fundamental da equipe do técnico Mariano Soso e que o clube espera uma projeção financeira maior pelo jogador, na casa dos 5 milhões de euros. Também reforça que o San Lorenzo não tem pressa, já que a venda do atacante Adolfo Gaich para o CSKA, da , acaba de render 12 milhões de dólares.

De toda forma, a janela brasileira reabre apenas em 13 de outubro. Mesmo que o Palmeiras fechar a contratação do argentino, ele ainda não poderá atuar nas próximas semanas.