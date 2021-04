Kayky e Fred, os caminhos cruzados na vitória do Fluminense

Ambos marcaram na goleada do Tricolor sobre o Macaé nesta terça-feira (6)... e devem ter destinos completamente diferentes em suas carreiras no clube

Com gols de Kayky, Fred, Nenê e Paulo Henrique Ganso, o Fluminense bateu o desesperado Macaé por 4 x 0 nesta terça-feira (6), em uma vitória que evidencia o passado, o presente e um futuro que poderia, mas não deve acontecer no Tricolor.

Titular pela primeira vez nos profissionais do clube carioca, o jovem Kayky, considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro e membro da "geração de ouro do Flu", composta por alguns destaques da equipe sub-17, marcou pela primeira vez no time comandado por Roger Machado... e viu Fred marcar seu 181º gol com a camisa do clube.

Assim, o torcedor menos informado poderia sonhar, um dia, com uma possível passagem de bastão de um atacante para o outro - por mais que o garoto atue pelas pontas: Fred, bicampeão brasileiro, terceiro maior artilheiro do Fluminense e ídolo histórico, agora com 37 anos e na reta final de sua carreira, "repassando" seu papel de protagonista a Kayky, um jovem cujo teto parece ser jogador de seleção brasileira. Mas isso não deve acontecer.

Isso acontece pois o futuro do ponta está praticamente sacramentado: tudo indica que o atleta será vendido ao todo-poderoso Grupo City. A última proposta do conglomerado teria sido superior aos R$ 160 milhões para contar com o talento do garoto de 17 anos, recém-promovido aos profissionais. E a tendência é que a transferência seja acertada a qualquer momento.

No futebol de hoje, é virtualmente impossível que talentos de primeira prateleira, como Kayky, façam carreira em seus clubes no Brasil: ainda que o destino do jovem possa não ser o Manchester City, o que já é difícil, o mais provável é que ele deixe o Fluminense na próxima janela do meio do ano, quando já terá completado 18 anos e poderá se transferir à Europa.

Kayky faz seu primeiro gol como profissional



⏳ 182 minutos em campo

⚽ 1 gol

🅰️ 1 assistência

🎯 3/4 finaliz no alvo

🎩 5 assistências p/finaliz

⚒️ 8 desarmes



▸ Primeiro jogo começando como titular

▸ Venda encaminhada ao Manchester City em 2022



Cria de Xerém de 17 anos

Caminho contrário ao de Fred, quando o ídolo chegou ao Fluminense pela primeira vez. Com 26 anos, vinha de uma temporada mediana no Lyon, mas ainda tinha mercado na Europa e poderia ter tentado permanecer em uma equipe menor. Mesmo assim, resolveu abandonar o Velho Continente para ser a "cereja do bolo" do projeto Unimed, tendo temporada fantástica já em seu primeiro ano, em 2009, no famoso "time de guerreiros".

É claro que tudo pode acontecer no futebol, Kayky pode ficar, ser campeão de tudo no Flu ou até mesmo ser vendido ainda nesta semana - e o clube realmente precisa realizar grandes vendas. Mesmo assim, a torcida Tricolor já pode começar a se lamentar: as chances do atleta receber o "bastão" de Fred e ser o grande jogador do clube por uma década são ínfimas, para não dizer impossíveis. O que resta é torcer para o atleta conseguir ter um impacto real nos profissionais antes de ir embora.