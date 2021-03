Kayky, o “Neymar canhoto” do Fluminense mostra suas primeiras credenciais no profissional

O jovem da "Geração dos Sonhos" de Xerém foi, pela primeira vez no time profissional, decisivo para um gol

O Fluminense venceu o Boavista por 2 a 0, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca de 2021. O resultado levou o Tricolor para a terceira posição e manteve o aproveitamento de 100% do técnico Roger Machado em sua terceira partida. No castigado gramado de Bacaxá, em Saquarema, foram três os destaques que apareceram mais: o goleiro Marcos Felipe segue sem ver suas redes balançadas nesta temporada e defendeu, ainda no primeiro tempo, um pênalti; Yago Felipe fez gol e o jovem John Kennedy saiu do banco de reservas para, já no final do encontro, ampliar e cravar a vitória.

Um dos destaques que não teve o maior protagonismo foi o daquele que é considerado uma das maiores promessas da base tricolor: Kayky. O jovem meia-atacante, principal nome do time sub-17 que ganhou a alcunha de “Geração dos Sonhos”, fez sua quarta partida pela equipe profissional do Fluminense e, pela primeira vez, teve participação direta em um gol do clube da Rua Álvaro Chaves. Foi seu o passe para John Kennedy cravar de vez o triunfo.

Praticamente já vendido para o Manchester City, Kayky tem apenas 17 anos mas é mundialmente conhecido entre as jovens promessas do futebol. Tanto, que já recebeu até mesmo a alcunha de “Neymar canhoto”.

VEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gols de Yago Felipe e John Kennedy, #TimeDeGuerreiros bate o Boavista por 2 a 0 e alcança a terceira vitória consecutiva no @cariocao! VAAAMOS, TRICOLOR! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/jODF6X9W7B — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 23, 2021

Na base, o garoto se mostrou completo, podendo atuar em todas as posições de ataque, demonstrando grande habilidade para o drible curto e finalização. Diante do Boavista, um outro predicado que também lhe parece ser comum apareceu de forma decisiva: o olho para enxergar espaços (ainda que o espaço dado pelos adversários, desesperados em busca do empate, fosse gigante) e acertar passes longos.

Kayky ainda não foi titular em nenhum de seus quatro jogos pelo Fluminense, mas já tem uma participação direta em gol. Pode parecer pouco, seja pela situação do Campeonato Carioca ou pela dificuldade do adversário, mas com sua passagem para Manchester praticamente selada, é bom o torcedor tricolor curtir cada momento que puder vendo o seu “Neymar canhoto” em ação com as três cores que traduzem tradição. O seu futuro parece estar destinado a grandes feitos, com a Europa muito atenta aos seus passos.