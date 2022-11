Quem é Enner Valencia, atacante do Equador que marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2022?

Maior artilheiro da seleção equatoriana, atacante que marcou o primeiro gol da Copa do Qatar já se envolveu em episódio inusitado com a polícia

A Copa do Mundo de 2022 começou com a partida entre Qatar, país-sede do torneio, e Equador. Enner Valencia, atacante equatoriano, precisou de apenas 16 minutos para fazer o primeiro gol do torneio e esfriar a festa dos donos da casa – na verdade, Enner já havia balançado as redes ainda antes, logo aos dois minutos de jogo, mas o VAR anulou o gol por impedimento, adiando a festa dos sul-americanos por mais 14 minutos.

Quem é Enner Valencia, atacante do Equador que marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2022?

Além de ser o capitão de sua seleção, Enner Valencia é o maior artilheiro da história do Equador, e o atacante não demorou para mostrar o porquê. Ele precisou de apenas dois minutos para abrir o placar, aproveitando falha do goleiro do Qatar, para balançar as redes de cabeça. Contudo, o VAR anulou o gol, por impedimento.

Enner, no entanto, não se contentou e seguiu em busca de ampliar seus números com a camisa do Equador. 14 minutos mais tarde, recebeu belo passe em profundidade e driblou o goleiro do Qatar, que acabou derrubando o atacante dentro da área. Pênalti marcado. Na cobrança, o camisa 13 esbanjou categoria, dando um toque sutil para mandar a bola para o fundo do gol. 15 minutos depois, marcou mais uma vez, chegando a 37 gols com a seleção equatoriana.

O autor do primeiro tento do mundial de 2022 começou a mostrar seu faro de gols ainda no futebol equatoriano, jogando pelo Emelec, entre 2010 e 2013. Então, se transferiu para o Pachuca, do México, onde marcou 18 gols na temporada 2013/14.

A boa forma do atacante chamou a atenção do West Ham. Na Inglaterra, é verdade que o atacante não manteve a boa fase, marcando apenas cinco gols em cada uma das duas temporadas seguintes. Então, tentou uma mudança de ares, para o Everton, onde marcou apenas três vezes.

Com números fracos, encerrou sua passagem pela Premier League, retornando ao México para defender o Tigres, camisa com a qual marcou 34 tentos no total. A boa fase chamou a atenção do futebol europeu novamente, e ele foi contratado pelo Fenerbahçe, onde está desde a temporada 2020/21.

Mas além dos gols e do bom futebol, Valencia também é conhecido por criar polêmicas. O camisa 13 do Equador gosta de usar frases de efeito e provocar rivais. Mais do que isso, ele já se aproveitou de uma ambulância para conseguir escapar da polícia e evitar uma prisão.

O episódio aconteceu durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, há seis anos. Na época, em que defendia o Everton, viajou ao Equador para atuar pela seleção em partida contra o Chile. No entanto, em seu país de origem, havia um mandado de prisão contra ele por atraso no pagamento de pensão alimentícia para sua filha.

Após driblar oficiais de justiça e policiais para ir ao jogo, caiu no gramado e pediu para ser substituído, aos 35 minutos da segunda etapa. Então, saiu do estádio de ambulância e foi perseguido até a clínica para onde foi levado. Lá, seus advogados conseguiram convencer uma juíza local a revogar o mandado de prisão que existia contra ele.