Por que o primeiro gol do Equador contra o Qatar foi anulado na Copa do Mundo?

O que seria o primeiro gol do Mundial de 2022 foi anulado com a ajuda de uma nova tecnologia que está sendo usada pela Fifa

A Copa do Mundo de 2022 já começou com polêmica de arbitragem. Logos nos primeiro minutos da partida de abertura, entre Qatar e Equador, um gol da seleção sul-americana foi anulado e deixou muita gente confusa, sem entender direito o motivo da não validação.

Antes do cinco minutos de jogo, a seleção equatoriana já conseguiu marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. Após uma cobrança de falta na intermediária, Enner Valencia aproveitou uma saída ruim do goleiro para abrir o placar contra os donos da casa. No entanto, logo em seguida, o VAR recomendou ao árbitro italiano Daniele Orsato que anulasse o gol - e deixou uma certa dúvida no ar.

Por que o primeiro gol do Equador na Copa do Mundo foi anulado?

Em um primeiro momento, pouca gente entendeu o que motivou a não validação do gol de Enner Valencia, com comentaristas de arbitragem chegando até a especular uma possível falta de ataque no lance. No entanto, um replay mostrado pouco tempo depois na transmissão oficial esclareceu tudo.

No replay, a Fifa mostra que, na verdade, a anulação do gol se deu por um impedimento. Segundo a imagem oficial recuperada na transmissão, na hora da cobrança da falta para a área, o pé direito de Michael Estrada estava à frente do marcador.

Para detectar o impedimento, a Fifa usou uma nova tecnologia que está sendo implementada - inclusive já usada na Liga dos Campeões -, chamada de "impedimento semiautomático". Agora, a bola possui um sensor que envia sinais que apontam o momento exato do contato entre o jogador e a bola, para facilitar o mapeamento do atleta em campo na hora do toque. O uso deste sistema diminui bastante o tempo de análise do VAR para um lance de impedimento.