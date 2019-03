Grêmio na Libertadores: como foi cada uma das participações?

Com 181 jogos disputados na história da Libertadores, o Grêmio inicia outra edição da competição de olho no tetracampeonato

Ao lado de Palmeiras e São Paulo, o Grêmio é um dos times brasileiros que mais disputou a Copa Libertadores, com 19 edições e três títulos ganhos. O tricolor gaúcho segue como uma das equipes mais tradicionais do torneio.

Logo mais, o Grêmio estreia na competição contra o Rosário Central, às 21h30 (Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, pela primeira rodada do Grupo H. Com isso, a Goal separou os dados gerais do clube no principal torneio da América do Sul. Confira:

PARTICIPAÇÕES

Contando com a edição atual, o clube disputou a Libertadores nos anos de 1982-1983-1984-1990-1995-1996-1997-1998-2002-2003-2007-2009-2011-2013-2014-2016-2017-2018 e 2019.

Com esse time conquistamos a América mais uma vez. Como comemorastes aquele gol do Dinho aos 40 minutos do segundo tempo que sacramentou o nosso segundo título? 🇪🇪💙🏆🏆#Libertadores 2019 pic.twitter.com/lhhp7q0IWE — Grêmio FBPA (@Gremio) 6 de março de 2019

Primeira Fase: 2 (1982-1990)

Oitavas de Final: 4 (2011-2013-2014-2016)

Quartas de Final: 3 (1997-1998-2003)

Semifinais: 4 (1996-2002-2009-2018)

Vice-Campeão: 2 (1984-2007)

Campeão: 3 (1983-1995-2017)

APROVEITAMENTO

Ao todo, o Grêmio disputou 181 jogos, com 95 vitórias, 38 empates e 48 derrotas. O time soma 59,48% de aproveitamento na história do torneio. Entre as partidas disputadas, 90 ocorreram como mandante, 90 como visitante e uma em campo neutro.

Beijar a Libertadores já é tradição no Tricolor.

Como se sentiria no lugar dos nossos capitães?#Libertadores2019 😙🏆💙

Foto: José Doval/Agência RBS pic.twitter.com/CcCm7S4paJ — Grêmio FBPA (@Gremio) 6 de março de 2019

Como mandante, o Grêmio soma um aproveitamento de 78,52%. Já na casa do adversário, o número cai consideravelmente para 40,74%.

ADVERSÁRIOS

O Olimpia do Paraguai é a equipe que mais vezes jogou contra o Grêmio, oito duelos. Desses confrontos, o time brasileiro venceu cinco, empatou um e perdeu dois.

Entre os times nacionais, o Grêmio enfrentou o Vasco por mais vezes comparado com as outras equipes brasileiras. Foram seis duelos de pleno equilíbrio, duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

GOLS

O clube gaúcho marcou 280 gols, até o momento, na Libertadores. Por sua vez, foi vazado com 163 gols, somando 117 de saldo.