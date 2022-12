Quem é Didier Deschamps, técnico da seleção da França

Em busca de seu terceiro titulo Mundial, ele conquistou Copa do Mundo como jogador e treinador

Parte de uma lista muito seleta de nomes que foram campeões da Copa do Mundo como jogador e treinador, Didier Deschamps está em busca de um bicampeonato pela França. O ex-volante francês conquistou esteve presente nas duas conquistas dos Les Bleus, em 1998 e 2018.

Didier Deschamps é um nome bastante conhecido no mundo do futebol, seja por sua vitoriosa carreira como jogador ou por seus feitos como técnico de clubes e da seleção francesa. Aos 54 anos, disputando sua quarta Copa do Mundo - terceira como treinador -, está em busca do tricampeonato, que seria sua 25ª conquista em 37 anos no futebol.

Deschamps iniciou sua carreira no futebol profissional em 1985, no Nantes, onde fez categorias de base. Seu futebol na equipe francesa chamou atenção do Olympique de Marselha, que o contratou em 1989. Em sua primeira temporada, conquistou seu primeiro título, um Campeonato Francês, antes de ser emprestado ao Bordeaux, onde ficou por um ano.

Na volta ao Olympique, foi campeão de mais um Francês, além da Liga dos Campeões - a primeira de suas duas conquistas na maior competição de clubes da Europa. A outra já pela Juventus, time em que atuou entre 1994 e 1999, depois que deixou o futebol francês. E foi na Itália onde Deschamps mais levantou troféus: três Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália, uma Copa Intercontinental e uma Supercopa Europeia, além da Champions.

Depois que saiu da Juve, ainda defendeu o Chelsea, entre 1999 e 200, onde conquistou uma Copa da Inglaterra, e o Valencia, time pelo qual não venceu nada, e onde encerrou a carreira em 2001.

Getty Images

Bom volante, como jogador chegou a defender a França em 103 jogos oficiais, entre 1989 e 2000, depois de ter entrado em campo também pela seleção sub-21 em 18 oportunidades. Por seu país, além da Copa do Mundo de 1998, também conquistou uma Eurocopa, em 2000.

No mesmo ano em que pendurou as chuteiras, Deschamps iniciou seu primeiro trabalho como treinador, no Monaco, onde ficou de 2001 a 2005. Neste tempo, conquistou uma Copa da Liga Francesa.

Depois, treinou duas equipes que também havia defendido em campo: Juventus, entre 2006 e 2007, e Olympique, de 2009 a 2012. No clube italiano, conquistou apenas uma Serie B, enquanto pelo time de seu país levou um Campeonato Francês, três Copas da Liga Francesa e mais uma Supercopa Nacional.

Os bons trabalhos como treinador o levaram a seleção francesa em 2012, para substituir Laurent Blanc. Treinador mais longevo da Copa do Mundo de 2022, Deschamps, além do título Mundial de 2018, também comandou os Bleus no título da Liga das Nações de 2020-21.