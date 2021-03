Quem é Arthur, o jogador mais jovem a atuar pelo Fluminense?

O meia estreou no time com apenas 16 anos e oito dias e é uma das grandes apostas do Tricolor para o futuro

O meia Arthur, do Fluminense, considerado uma das grandes joias do clube, fez sua estreia profissional na derrota para o Resende, pelo Campeonato Carioca, e deixou seu nome marcado na história do Tricolor. Com apenas 16 anos e oito dias, ele se tornou o mais jovem a atuar pelo time.

Ao entrar em campo aos 29 minutos do segundo tempo, Arthur, conforme as estáticas do Fluminense e de João Boltshauser, especialista na história do clube, se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo time principal Tricolor, desde 1933, início da era profissional. Antes, a marca era de Miguel, companheiro do meia, promovido em 2019, por Fernando Diniz, com 16 anos e 71 dias.

Com 16 anos e oito dias, o meia @arthurzin_0010 se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo como profissional do Fluminense. Boa, Guerreiro! #VemQueTem 🇭🇺 pic.twitter.com/5ccRy5VZCx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 5, 2021

"Sonho realizado por lembrar de tudo que passei, batalhei muito por esse momento. Tão jovem assim não imaginava, mas iria trabalhar para chegar, e cheguei nessa idade que não imaginava. Agora é continuar trabalhando para virem coisas boas. Fico feliz de ser o mais novo a jogar, mas triste pela derrota", disse o meia na saída de campo após sua estreia.

Considerado com uma das grandes joias de Xerém, Arthur, por conta da idade, ainda não tem contrato profissional com o Fluminense, o que de acordo com a lei só pode acontecer a partir dos 16 anos, idade recém completada pelo meia. No entanto, com uma boa perspectiva para o futuro do garoto, o clube assinou um pré-contrato com ele para que, já em 2021, ele assine seu primeiro vínculo profissional nas Laranjeiras.

E a aposta na carreira do meio-campista, que está no Flu desde o sub-11, já existe há algum tempo, tanto que a diretoria tricolor elaborou um projeto de carreira para Arthur, que estava sempre uma categoria acima da sua durante seus trabalhos na base. Hoje, com apenas 16 anos, já treina com os times sub-23 e profissional do CT Carlos Castilho.

Poucos dias após sua estreia no Flu, Arthur vai participar de um período de testes da seleção brasileira sub-17, para o qual foi convocado no final de fevereiro. E esta não é a primeira vez que o meia é escolhido para vestir a amarelinha, algo que vem acontecendo com certa frequência durante sua formação na base do Tricolor.

Além disso, desde os 13 anos Arthur tem um contrato com a Nike - mesma idade com que Neymar assinou sua primeira parceria com a empresa. A família e o staff do jogador, porém, trabalham duro para que ele não se deslumbre com a ascensão meteórica que tem vivido, sempre investindo em sua educação.