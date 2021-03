No Campeonato Carioca sem VAR, Fluminense tem gol anulado de forma absurda

O Tricolor estreou com derrota para o Resende, sofrida nos acréscimos, jogando sem os seus principais nomes

Na expectativa para saber o resultado da finalíssima da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, que vai acabar definido o seu destino dentro da Copa Libertadores, colocando o Tricolor Carioca logo na fase de grupos ou tendo que disputar a “fase pré”, o Fluminense estreou, sem contar com seus principais jogadores, com derrota no Campeonato Carioca 2021.

Dentro do Maracanã, contra o Resende e sob os olhos atentos de Roger Machado, ainda sem assumir o time dentro de campo, o time da Rua Álvaro Chaves abriu o placar no segundo tempo, com Alexandre Jesus. O jovem entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo e balançou as redes aos 33’. O Resende, contudo, empatou logo depois, com Kaique aproveitando bate-rebate dentro da área para completar ao fundo das redes. A virada veio nos acréscimos, com Jefferson Ruan deixando sua marca em belo lance.

Apesar do mérito do Resende, o jogo ficou marcado também por um erro inacreditável da arbitragem. Antes da metade do primeiro tempo, Caio Vinícius fez um gol de cabeça após falta cobrada na área por Miguel. O bandeirinha até começou a correr para o meio-campo, indicando a legalidade do lance. Entretanto, parou no meio do caminho e a irregularidade foi marcada ainda que vários jogadores do Resende estivessem dando condição. Um lance fácil de se identificar mesmo sem a tecnologia.

Caio Vinícius chegou a abrir o placar para o Fluminense, o bandeirinha corria para o meio, mas parou e marcou impedimento.



Então tá... pic.twitter.com/LrLDesE4Qr — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) March 5, 2021

Vale destacar que o estadual carioca não terá VAR nesta sua primeira fase. A utilização, ou não, a tecnologia será discutida para as fases finais do certame, visando os duelos de semifinais e final.