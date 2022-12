Quem a Croácia enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Nos pênaltis, croatas superaram o Japão; caminho cruza como Brasil ou Coreia do Sul

Ao vencer o Japão nesta segunda-feira (5), nos pênaltis, após o empate de 1 a 1, tanto no tempo normal quanto na prorrogação, a Croácia se tornou a quinta seleção a avançar para as quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

O jogo foi intenso e resolvido apenas nos pênaltis, após a disputa da prorrogação, o que significou 30 minutos (além de acréscimos) a mais de jogo para a seleção croata, que viveu o mesmo probelma diversas vezes na Copa de 2018. No entanto, valeu a pena, uma vez que garantiu a vaga na próxima fase de mata-mata, mantendo vivo o sonho de título.

Quem a Croácia enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?

De acordo com o chaveamento da Fifa, o caminho da Croácia, vencedora deste jogo, se cruza com a seleção que passar do jogo entre Brasil x Coreia do Sul, que também será disputada nesta segunda-feira (5), porém mais tarde, às 16h (de Brasília).

O jogo das quartas de final vai ser nesta sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação.