Quem acertou e quem errou pênaltis na final da Copa do Mundo de 1994?

Seleção conquistou o tetra após vencer a Itália nos pênaltis; TV Globo vai reprisar o duelo neste domingo (26)

Roberto Baggio é até hoje lembrado pela cobrança desperdiçada no estádio Rose Bowl, na Califórnia, que consagrou o histórico tetracampeonato do na de 1994, nos .

Visando relembrar todos os detalhes do duelo, a Goal relembra quem acertou e quem errou os pênaltis decisivos entre Brasil e , que valia o troféu do Mundial daquele ano, antes da reprise da final, que será reexibida neste domingo (26), às 16h (de Brasília), pela TV Globo.

FINAL DA COPA DO MUNDO DE 1994: QUEM ACERTOU E QUEM ERROU PÊNALTIS?



Foto: Getty Images

Após o empate sem gols no tempo normal, o título do Mundial foi decidido nos pênaltis.

Mais times

A Itália abriu as cobranças e Franco Baresi errou a primeira. Na sequência, Márcio também desperdiçou. Demetrio Albertini, Romário, Alberigo Evani e Branco marcaram. O chute de Daniele Massaro foi defendido por Taffarel. Dunga colocou o Brasil na frente. No último pênalti, Baggio mandou por cima do gol e a seleção brasileira garantiu o quarto título.

Caso Baggio tivesse convertido sua cobrança, o chute que poderia dar o tetra ao Brasil sairia dos pés de Bebeto.

BRASIL: QUEM ACERTOU?

Romário

Branco

Dunga

BRASIL: QUEM ERROU?

Márcio Santos

ITÁLIA: QUEM ACERTOU?

Albertini

Evani

ITÁLIA: QUEM ERROU?

Baresi

Massaro

R. Baggio

SOBRE A FINAL DA COPA DO MUNDO DE 1994



Foto: Getty Images

Tricampeões mundiais até então, Brasil e Itália voltaram a decidir uma Copa do Mundo depois de 24 anos. Desta vez também deu Brasil, mas não foi nada fácil igual ao Mundial de 1970 no (goleada por 4 a 1).

O time canarinho, comandado por Carlos Alberto Parreira, até teve mais posse de bola que a Azzurra, mas poucas chances de gol. Numa das mais famosas, Pagliuca beijou a trave após quase levar um frango em chute de Mauro Silva. Romário e Baggio, os craques das seleções, passariam em branco durante os 120 minutos.

O empate forçou que uma Copa do Mundo fosse decidida por pênaltis pela primeira vez na história. O resultado todos já sabem: É TETRA!

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Taffarel; Jorginho (Cafu aos 21 minutos), Aldair, Márcio Santos e Branco; Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho (Viola aos 106 minutos); Bebeto e Romário. Treinador: Carlos Alberto Gomes Parreira.

Escalação da Itália: Pagliuca; Benarrivo, Mussi (Apolloni aos 34 minutos), Baresi e Maldini; Albertini, Dino Baggio (Evani aos 95 minutos), Berti e Donadoni; Roberto Baggio e Massaro. Treinador: Arigo Sacchi.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 2 x 0 Romário e Raí 2ª Brasil 3 x 0 Romário, Márcio Santos e Bebeto 3ª Brasil 1 x 1 Romário Oitavas de final Brasil 1 x 0 Estados Unidos Bebeto Quartas de final Brasil 3 x 2 Romário, Bebeto e Branco Semifinal Brasil 1 x 0 Suécia Romário

A CAMPANHA DA ITÁLIA