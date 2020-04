Globo vai passar Brasil x Itália na final da Copa de 1994: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol ao vivo, Globo anuncia que o jogo do tetracampeonato da seleção será reprisado domingo, dia 26 de abril

Com o futebol ainda paralisado em virtude da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo decidiu exibir mais um momento histórico da seleção brasileira: a conquista do tetracampeonato mundial.

O título veio na vitória por 3 a 2 nos pênaltis contra a , depois de empate sem gols no tempo normal da final da de 1994, disputada nos .

O torcedor poderá ver ou rever o duelo na íntegra às 16h (de Brasília) do próximo domingo (26).

Veja informações da partida:

QUANDO É?

JOGO 0 (3) x (2) 0 Itália DATA DO JOGO 17 de julho de 1994 DATA DA REPRISE Domingo, 26 de abril de 2020 LOCAL Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA) HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo será reprisado pela TV Globo, na TV aberta. A bola rola às 16h e o pré-jogo começa às 15h45 (horários de Brasília). Antes do tetra, a emissora já reprisou o jogo do penta (Brasil 2 x 0 em 2002) e a goleada por 4 a 1 sobre a na final da de 2005.

Brasil x Itália ainda terá a narração original. Ou seja, mais uma chance para ver Galvão Bueno gritando "é tetra" enlouquecido ao lado de Pelé

Eu não acredito que eu vou reviver esse momento!

SOBRE A FINAL DA COPA DO MUNDO DE 1994



Tricampeões mundiais até então, Brasil e Itália voltaram a decidir uma Copa do Mundo depois de 24 anos. Desta vez também deu Brasil, mas não foi nada fácil igual ao Mundial de 1970 no (goleada por 4 a 1).

O time canarinho, comandado por Carlos Alberto Parreira, até teve mais posse de bola que a Azzurra, mas poucas chances de gol. Numa das mais famosas, Pagliuca beijou a trave após quase levar um frango em chute de Mauro Silva. Romário e Baggio, os craques das seleções, passariam em branco durante os 120 minutos.

O empate forçou que uma Copa do Mundo fosse decidida por pênaltis pela primeira vez na história. Baresi e Márcio desperdiçaram as primeiras cobranças. Só que depois o Brasil não voltaria a errar, enquanto a Itália viu Massaro parar em Taffarel e Baggio isolar. É tetra!

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Taffarel; Jorginho (Cafu aos 21 minutos), Aldair, Márcio Santos e Branco; Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho (Viola aos 106 minutos); Bebeto e Romário. Treinador: Carlos Alberto Gomes Parreira.

Escalação da Itália: Pagliuca; Benarrivo, Mussi (Apolloni aos 34 minutos), Baresi e Maldini; Albertini, Dino Baggio (Evani aos 95 minutos), Berti e Donadoni; Roberto Baggio e Massaro. Treinador: Arigo Sacchi.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 2 x 0 Romário e Raí 2ª Brasil 3 x 0 Romário, Márcio Santos e Bebeto 3ª Brasil 1 x 1 Romário Oitavas de final Brasil 1 x 0 Estados Unidos Bebeto Quartas de final Brasil 3 x 2 Romário, Bebeto e Branco Semifinal Brasil 1 x 0 Suécia Romário

A CAMPANHA DA ITÁLIA