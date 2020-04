Brasil x Itália de 1994: escalações, pênaltis e tudo sobre a final da Copa do Mundo do Tetra

Sob o comando de Parreira, seleção brasileira conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos

Após grande sucesso da reprise da de 2002, quando o venceu a por 2 a 0 e conquistou o penta, a TV Globo decidiu presentear novamente os torcedores com a lembrança do tetracampeonato, quando a seleção brasileira, comandada por Carlos Alberto Parreira, venceu a nos pênaltis e ficou com o título do Mundial de 1994. O duelo será exibido neste domingo (26), às 16h (de Brasília).

O tetra foi conquistado após 24 anos de jejum. Naquele ano, o protagonismo foi de Romário e o Brasil triunfou apesar das críticas da imprensa e por boa parte dos torcedores.

Confira as principais informação da final!

Mais times

COPA DO MUNDO DE 1994: COMO FOI A FINAL?



Foto: Getty Images

Tricampeões mundiais até então, Brasil e Itália voltaram a decidir uma Copa do Mundo depois de 24 anos. Desta vez também deu Brasil, mas não foi nada fácil igual ao Mundial de 1970 no (goleada por 4 a 1).

Mais artigos abaixo

Diante de 94 mil pessoas, no estádio Rose Bowl, o time canarinho, comandado por Carlos Alberto Parreira, até teve mais posse de bola que a Azzurra, mas poucas chances de gol. Numa das mais famosas, Pagliuca beijou a trave após quase levar um frango em chute de Mauro Silva. Romário e Baggio, os craques das seleções, passariam em branco durante os 120 minutos.

O empate forçou que uma Copa do Mundo fosse decidida por pênaltis pela primeira vez na história. Baresi e Márcio desperdiçaram as primeiras cobranças. Só que depois o Brasil não voltaria a errar, enquanto a Itália viu Massaro parar em Taffarel e Baggio isolar. O fim da história a gente já conhece... É tetra!

FICHA TÉCNICA

Placar: Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália

Local: Rose Bowl, Pasadena, Los Angeles (EUA)

Data: 17 de Julho de 1994

Público presente: 94.194 torcedores

Escalação do Brasil: Taffarel; Jorginho (Cafu aos 21 minutos), Aldair, Márcio Santos e Branco; Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho (Viola); Bebeto e Romário. Treinador: Carlos Alberto Gomes Parreira.

Escalação da Itália: Pagliuca; Benarrivo, Mussi (Apolloni), Baresi e Maldini; Albertini, Dino Baggio (Evani), Berti e Donadoni; Roberto Baggio e Massaro. Treinador: Arigo Sacchi.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 2 x 0 Romário e Raí 2ª Brasil 3 x 0 Romário, Márcio Santos e Bebeto 3ª Brasil 1 x 1 Romário Oitavas de final Brasil 1 x 0 Bebeto Quartas de final Brasil 3 x 2 Romário, Bebeto e Branco Semifinal Brasil 1 x 0 Suécia Romário

A CAMPANHA DA ITÁLIA