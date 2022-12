Quem a Espanha enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Seleção espanhola se classificou como segunda colocada do Grupo E

Campeã mundial em 2010, a seleção da Espanha está garantida em mais um mata-mata da Copa do Mundo. Em 2022, os comandados de Luis Enrique encerram a fase de grupos na segunda posição do Grupo E.

Com uma campanha mediana na fase de grupos, com direito a uma goleada de 7 a 0 sobre a Costa Rica, um empate contra a poderosa Alemanha - que jogou pelo tudo ou nada - e uma derrota para o Japão, a Espanha acabou na segunda colocação do grupo. Assim terá uma desvantagem de enfrentar uma equipe, em tese, mais forte nas oitavas de final.

Quem a Espanha enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo?

A regra da Copa do Mundo coloca o primeiro colocado de um grupo para enfrentar o segundo de outro, e coloca os grupos E e F frente a frente na primeira fase do mata-mata. Assim, se classificando em segundo, a Espanha terá Marrocos, primeiro colocado do Grupo F, como adversário.

Os marroquinos avançaram no Grupo F com sete pontos, superando a Bélgica, que era uma das favoritas, e o Canadá. Foram duas vitórias (contra belgas e canadense) e um empate (contra os croatas) para a equipe de Hakim, Ziyech e cia.

O jogo entre as seleções de Espanha e Marrocos, segundo o calendário da Fifa, montado antes mesmo do início da Copa, será na terça-feira, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília).