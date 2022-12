Quem a Argentina enfrenta na semifinal da Copa do Mundo 2022?

Time de Lionel Messi venceu a Holanda nos pênaltis e agora pega a Croácia, algoz do Brasil no Mundial

A Argentina se classificou às semifinais da Copa do Mundo 2022 nesta sexta-feira com uma dramática vitória sobre a Holanda nos pênaltis, após empate por 2 a 2 com a bola rolando. Agora, a equipe liderada por Lionel Messi volta a campo para disputar uma vaga na final contra a Croácia, algoz do Brasil.

A classificação argentina parecia se encaminhar de forma mais tranquila. O time do técnico Lionel Scaloni vencia a Holanda por 2 a 1 até os acréscimos do segundo tempo quando foi surpreendida por um gol de falta em jogada ensaiada: 2 a 2. A igualdade persistiu na prorrogação e nas penalidades deu Argentina, com o goleiro Emiliano Martínez defendendo duas cobranças.

Argentina e Croácia se enfrentam às 16h (de Brasília) da próxima terça-feira (13), no estádio Lusail, pela semifinal da Copa. Os croatas foram os responsáveis pela queda do Brasil nas quartas de final, vencendo nos pênaltis após empate por 1 a 1 na prorrogação.