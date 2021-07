Que horas é o jogo do São Paulo na Libertadores?

O técnico Hernán Crespo não deve contar com Dani Alves convocado para disputar os Jogos Olímpicos com o Brasil, e o zagueiro Bruno Alves suspenso

As oitavas de final da Copa Libertadores está de volta, e o São Paulo vai entrar em campo contra o Racing da Argentina, no Morumbi. Apesar de um começo difícil no Campeonato Brasileiro, o Tricolor vem embalado com duas vitórias seguidas para o confronto desta terça-feira.

O Tricolor praticamente não teve tempo de descansar esse ano, isto porque a equipe já disputou e conquistou o título do Campeonato Paulista, está atuando pelo Brasileirão apesar de estar na parte de baixo da tabela, e ainda disputa a Libertadores. Já o Racing Club, está sem atuar há mais de um mês, já que a temporada na Argentina segue o calendário europeu.

JOGO São Paulo x Racing DATA Terça-feira, 13 de julho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

O torcedor pode acompanhar a partida no SBT, na TV aberta, além de poder acompanhar a partida pelo Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

O São Paulo se classificou em segundo lugar do Grupo E, com 11 pontos, atrás apenas do Racing adversário da partida de hoje. Para este jogo, o técnico Hernán Crespo não deve contar com alguns jogadores, Dani Alves está com convocado para disputar os Jogos Olímpicos com o Brasil. O zagueiro Bruno Alves está suspenso da partida de hoje. Já Luciano, Miranda e Rigoni são tratados como dúvida para a partida.

O técnico Hernán Crespo deve entrar a campo com: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; João Rojas (Gabriel Sara) e Eder.

Vale lembrar que a Conmebol autorizou a liberação de público na Libertadores e Sul-Americana, seguindo os protocolos estabelecidos por cada região. Entretanto, a Secretaria de Esportes paulista ainda não informou uma posição sobre o fato, e que as novas determinações podem ser anunciadas até quarta-feira (14).