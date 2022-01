Que horas é a final da Copinha 2022?

A Copa São Paulo de Futebol Júnior segue a todo vapor com os duelos da semifinal. Ainda assim, surge a expectativa para saber quais times se classificaram para a grande decisão, que acontece no dia 25 de janeiro.

Conhecida por revelar grandes promessas para o futebol no Brasil e no mundo, a Copinha continua sendo o nosso verdadeiro celeiro de grandes talentos.

Ao todo, 128 equipes do Brasil se classificaram para a fase de grupos, divididas em 32 grupos de quatro times. Agora, restam apenas Santos, América-MG, Palmeiras e São Paulo buscando duas vagas na grande decisão.

A GOAL te mostra o possível horário da final da Copinha 2022.

Que horas é a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior?

Embora a Federação Paulista de Futebol, organizadora do torneio, não tenha confirmado o horário e o local do jogo, a grande final da Copinha, geralmente, acontece logo às 10h (de Brasília), no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo.

Dito isso, a federação só deve confirmar os detalhes da grande decisão, como horário, local e transmissão, pouco tempo depois do segundo duelo da semifinal ser decidido, que acontece neste sábado.

Em 2020, por exemplo, a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Grêmio e Internacional aconteceu às 10h (de Brasília), no Pacaembu.

Vale lembrar que o tradicional estádio da final da Copinha ainda está em reformas e, por isso, não poderá ser usado nesta edição.