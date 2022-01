Gerrard pode fazer o ex-companheiro Coutinho recuperar bom futebol no Aston Villa?

É justo dizer que este não é o retorno que Philippe Coutinho teria imaginado.

Ao deixar a Premier League em janeiro de 2018, o brasileiro estava pronto para se firmar como um dos melhores meio-campista do mundo.

Quatro anos depois, ele está tentando reconstruir sua carreira, e deixar para trás o pesadelo da sua transferência dos "sonhos".

Não são muitos os jogadores que trocam o Barcelona pelo Aston Villa e veem isso como um passo em frente, mas para Coutinho essa foi uma troca muito necessária.

O jogador de 29 anos passará o resto da temporada emprestado para os Villans - caso seja aprovado nos exames médicos e consiga sua autorização de trabalho na Inglaterra -, que terá a opção de exercer a opção de compra ao fim da temporada.

O técnico deles, Steven Gerrard, jogou com Coutinho por duas temporadas e meia no Liverpool, e sua influência nesta negociação é clara. O Aston Villa está na 13ª posição na Premier League e, de fato, precisa se recuperar no campeonato.

Coutinho, não esqueçamos, é o terceiro jogador mais caro da história do futebol. Apenas Neymar e Kylian Mbappé foram mais caros que os 160 milhões de euros que o Barcelona acertou com o Liverpool, ainda em 2018.

Ele tinha 25 anos na época, estava prestes a entrar em seu auge, e era visto na Catalunha como o substituto ideal para Andrés Iniesta.

🚨 OFICIAL 🚨



Philippe Coutinho está de volta à Premier League e vai jogar por empréstimo pelo Aston Villa. https://t.co/3e5gRpxDcP — GOAL Brasil (@GoalBR) January 7, 2022

Como Gerrard apontou na última quinta-feira, a página de Coutinho, no Wikipedia, dirá que ele ganhou dois títulos de La Liga e duas Copas do Rei pelo Barcelona, ​​além de uma Supertaça da Espanha. Deve aparecer, também, que ele foi o vencedor da Liga dos Campeões, em 2020.

Coutinho, a maior contratação de todos os tempos do Barcelona, ​​na verdade, ajudou a eliminá-los da Champions League com o Bayern, marcando duas vezes naquela goleada por 8 a 2 do time alemãoo nas semifinais em Lisboa, uma noite que resumiu tudo o que havia de errado com a equipe espanhola nos últimos anos.

Ele voltaria ao seu clube de origem, mas nunca para desenvolver seu potencial. Foram apenas 24 jogos em La Liga nas últimas duas temporadas, e apenas 30 no total.

Como o Barcelona deu espaço a jovens, como Nico, Gavi, Abdessamad Ezzalzouli e Yusuf Demir, Coutinho teve de se contentar com um papel secundário no time, aparecendo ocasionalmente e, muitas vezes, ineficazmente do banco.

Sua vaga na seleção brasileira de Tite também desapareceu.

Sua última partida ocorreu em outubro de 2020, embora ele tenha sido, de forma um tanto surpreendente, convocado para uma rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, ainda em novembro de 2021, contra Colômbia e Argentina.

Jogadores como Lucas Paquetá, Raphinha, Antony, Vinícius Júnior e Mateus Cunha, porém, se destacaram a frente de Coutinho; um sinal do desafio que ele enfrenta se quiser forçar o seu caminho nos planos de Tite para o Qatar.

O Aston Villa, é claro, espera ser os beneficiados pela aposta na redescoberta de Coutinho, e na magia que o levou a iluminar o Liverpool durante cinco anos.

Afinal, havia uma razão para o Barcelona querer pagar todo aquele dinheiro por ele.

O talento de Coutinho é extenso, sua habilidade de carregar a bola, dar passes precisos e acertar chutes de longa distância tem o potencial de melhorar seriamente a equipe de Gerrard, que permanece inconsistente desde a perda de Jack Grealish para o Manchester City.

Coutinho, naturalmente, esteve ligado a uma série de clubes da Premier League antes desta mudança.

O nome de Liverpool foi mencionado em quase todas as janelas de transferência, embora a postura dos Reds sempre tenha sido a mesma: sem chance de retornar ao clube.

Ele fez mais de 200 partidas pelos Reds, marcando 54 gols, mas os torcedores se lembram da maneira como ele procurou arquitetar aquela transferência para o Barça. Isto porque, o brasileiro realizou um pedido de transferência na véspera da temporada 2017/18, e com uma curiosa lesão, que o manteve fora de ação por semanas, uma vez que o Liverpool se recusava a vendê-lo.

Na verdade, ele foi o capitão dos Reds em seu penúltimo jogo pelo clube, mas a equipe de Klopp melhorou depois que ele saiu.

O valor recebido por Coutinho, efetivamente, pagou as chegadas de Virgil van Dijk e Alisson, que seriam jogadores importantes quando o Liverpool se tornasse campeão da Champions League, Mundial e eventualmente da Premier League.

Eles podem ter lamentado sua partida, mas não sentiram sua falta.

Haverá, mesmo assim, muitos holofotes voltados ao brasileiro assim que começar a atuar pelo Villa.

Torcedores, especialistas e analistas ficarão ansiosos para ver quanto esses quatro anos mudaram o jogador, e se Gerrard pode ser aquele que fará seu ex-companheiro recuperar o melhor futebol.

Se ele fizer, então, o Villa terá sido assertivo nesta janela de transferências.

Mas é um grande se...