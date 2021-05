Quartas de final do Paulistão: classificados, datas e mais da edição 2021

Os oito classificados para as fases finais da competição paulista já são conhecidos e se enfrentam já na semana seguinte ao final da fase de grupos

A fase de grupos do Paulistão 2021 chegou ao final, com muito atraso, por conta da pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, os oito classificados para a fase de mata-mata da competição já são conhecidos e duelarão já na semana que começa no dia 10 de maio para ver quem chega às semis.

Corinthias, Inter de Limeira, São Paulo, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Mirassol e Guarani jogarão para continuar suas caminhadas rumo ao título estadual de 2021.

Aqui, na Goal, você vê as principais informações sobre as quartas de final do Paulistão.

Quais são os jogos das quartas de final do Paulistão 2021?



Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Corinthians x Inter de Limeira

São Paulo x Ferroviária

Red Bull Bragantino x Palmeiras

Mirassol x Guarani

Quando serão as quartas de final do Paulistão 2021?

Ainda não há definição oficial sobre as datas das partidas dessa fase do Paulistão. A parada do futebol durante a segunda onda da pandemia do novo coronavírus deixou o calendário ainda mais apertado do que já era. Quatro equipes classificadas passam por momentos importantes tanto na Libertadores da América (São Paulo e Palmeiras), quanto na Sul-Americana (Corinthians e Red Bull Bragantino).

Na semana que começa no dia 10 de maio, os quatro times jogam pelas competições continentais e o calendário deve ser ajustado de forma a dar pelo menos 48 horas de descanso para os elencos envolvidos em outros certames.

Como cada time se classificou?

São Paulo

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O Tricolor paulista teve a melhor campanha da fase de grupos do Paulistão 2021. O time de Hernán Crespo começou com tudo e teve 75% de aproveitamento dos pontos possíveis no estadual. A melhor campanha na fase de grupos deu ao Tricolor a oportunidade de decidir as quartas de final no Morumbi, e o mesmo acontecerá caso a equipe passe à semifinal.

Corinthians

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Timão começou o ano desacreditado por conta dos problemas financeiros do clube e o elenco não tão qualificado. Ainda assim, no Paulistão, o time de Mancini teve 69,4% de aproveitamento e se classificou tranquilamente para as fases finais. Por ter ficado em primeiro lugar do Grupo A, encara a Inter de Limeira na Neo Química Arena.

Red Bull Bragantino

Foto: Red Bull Bragantino/Divulgação

O time comandado por Mauricio Barbieri fez uma campanha tranquila, com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. O Massa Bruta ficou em primeiro lugar do Grupo C e jogará em casa contra o Palmeiras nas quartas de final.

Palmeiras

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Verdão viveu momentos de emoção e só conseguiu assegurar a vaga nas quartas de final na última rodada da fase de grupos e ainda contando com a ajuda do arquirrival Corinthians, que venceu o Novorizontino e deixou o caminho aberto para o time da Barra Funda, que venceu a Ponte Preta por 3 a 0.