Quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio: classificados, datas, jogos e mais

Confira todas as informações sobre as quartas de final do torneio masculino de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O futebol nas Olimpíadas de Tóquio está a todo vapor, e no torneio masculino não é diferente. A fase de grupos já está na reta final, restando poucos jogos para conhecermos todos os oito classificados para as quartas de final do torneio. O Brasil está no mata-mata e segue sonhando com o bicampeonato olímpico.

Classificada em primeiro no grupo D, a seleção brasileira enfrentará o Egito, segundo colocado do grupo C. A partida de quartas de final acontece no próximo sábado, 31 de julho, às 7h (de Brasília), em Saitama.

A Goal mostra tudo o que você precisa saber sobre o mata-mata do torneio masculino de futebol nas Olimpíadas de Tóquio.

( Foto: Getty Images)

Confira, a seguir, mais informações sobre o mata-mata das Olimpíadas.

Os jogos das quartas de final do torneio masculino de futebol

As datas, horários e o chaveamento dos confrontos já estavam pré-determinados. Vejam os jogos:

31 de julho, 5h (de Brasília) - Espanha x Costa do Marfim - Miyagi

31 de julho, 6h (de Brasília) - Japão x Nova Zelândia - Kashima

31 de julho, 7h (de Brasília) - Brasil x Egito - Saitama

31 de julho, 8h (de Brasília) - Coréia do Sul x México - Yokohama

Os classificados para as quartas de final

( Foto:Getty Images)

Essas são as seleções que garantiram vagas nas quartas de final:

Japão

México

Coreia do Sul

Nova Zelândia

Espanha

Egito

Brasil

Costa do Marfim

Qual o chaveamento do torneio masculino de futebol?

O chaveamento até a final é o seguinte:

Quartas de final:

S1 - Coreia do Sul x México

S2 - Brasil x Egito

S3 - Japão x Nova Zelândia

S4 - Espanha x Costa do Marfim

Semifinais:

F1 - vencedor S1 x vencedor S2

F2 - vencedor S3 x vencedor S4

Disputa de bronze:

perdedor F1 x perdedor F2

Final do torneio:

vencedor F1 x vencedor F2

Quando são as partidas das quartas de final?

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Todas as partidas das quartas de final aconteceram no mesmo dia, 31 de julho, as quatro partidas aconteceram com diferença de uma hora, començando às 5h, 6h, 7h e 8h.

Como cada seleção se classificou na fase de grupos?

Grupo A

(Foto: Getty Images)

O Japão foi o único time das Olimpíadas que conseguiu 100% de aproveitamento na primeira fase e é a grande surpresa da competição. Os donos da casa venceram África do Sul, México e França, com uma goleada por 4 a 0. Os mexicanos passaram em segundo e também golearam a França (4 a 1). A atual campeã do mundo foi a grande decepção da competição, com apenas uma vitória e a pior defesa de toda a fase de grupos (11 gols sofridos).

Grupo B

(Foto: Getty Images)

Nenhuma das grandes favoritas ao título estavam no grupo B. A disputa foi equilibrada e cada seleção conseguiu ao menos uma vitória na competição. A Coreia do Sul ficou em primeiro após duas goleadas nas duas últimas partidas: 4 x 0 contra a Romênia e 6 x 0 contra Honduras. Os coreanos perderam apenas para a Nova Zelândia, que passou em segundo com quatro pontos.

Grupo C

(Foto: Getty Images)

A última rodada do grupo C trouxe algumas surpresas. A Argentina empatou com a Espanha por 1 a 1 e ficou fora do mata-mata olímpico. Os "hermanos" terminaram a primeira fase com quatro pontos, mesma pontuação do Egito, mas que se garantiu em segundo no saldo de gols. (1 positivo para o Egito contra 1 negativo para a Argentina). A Espanha passou em primeiro com cinco pontos (uma vitória e dois empates).

Grupo D

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)

A seleção brasileira passou sem grandes sustos no grupo D. Estreou com uma vitória por 4 a 2 contra a Alemanha em Yokohama. Depois, empatou sem gols com a Costa do Marfim e venceu a Arábia Saudita no último compromisso dessa primeira fase. Os sete pontos foram suficientes para colocar o time de André Jardine na primeira colocação da chave. Quem ficou com a segunda vaga foi a Costa do Marfim, eliminando a Alemanha, que ficou em terceiro.