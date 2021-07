Quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio: classificados, datas, jogos e mais

Confira todas as informações sobre as quartas de final do torneio feminino de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O futebol nas Olimpíadas de Tóquio está a todo vapor, e no torneio feminino não é diferente. A seleção brasileira comandada pela técnica, Pia Sundhage, é uma das seleções classificas ao mata-mata do torneio.

É importante lembrar que apesar de três grupos divididos em 12 seleções, além dos dois primeiros times, as duas melhores seleções em terceiro lugar se classificaram para as quartas de final dos Jogos Olímpicos.

O Brasil conquistou o segundo lugar do grupo F, apesar de terminar com o mesmo número de pontos da seleção holandesa, terminando nessa posição pelo saldo de gols.

Além de Brasil e Holanda, como era o esperado os Estados Unidos (apesar de uma campanha discreta na fase de grupos) também se classificou em seu grupo com a Suécia, que conseguiu vencer todas as partidas da fase. Agora as seleções entram na fase decisiva do torneio, disputando as quartas, a semifinal e a final (lembrando que as seleções derrotadas nas semifinais, disputam a medalha de bronze).

A Goal mostra tudo o que você precisa saber sobre o mata-mata do torneio feminino de futebol nas Olimpíadas de Tóquio.

Confira, a seguir, mais informações sobre o mata-mata das Olimpíadas.

Os jogos das quartas de final do torneio femino de futebol

As datas, horários e o chaveamento dos confrontos já estavam pré-determinados.

Vejam os jogos:

30 de julho, 5h (de Brasília) - Canadá x Brasil - Miyagi

- Miyagi 30 de julho, 6h (de Brasília) - Grã-Bretanha x Austrália - Kashima

30 de julho, 7h (de Brasília) - Suécia x Japão - Saitama

30 de julho, 8h (de Brasília) - Holanda x Estados Unidos - Yokohama

Os classificados para as quartas de final

Essas são as seleções que garantiram vagas nas quartas de final:

Suécia

Holanda

Grã-Bretanha

Brasil

Canadá

Estados Unidos

Austrália

Japão

Qual o chaveamento do torneio feminino de futebol?

O chaveamento até a final é o seguinte:

Quartas de final:

S1 - Canadá x Brasil

S2 - Grã-Bretanha x Austrália

Austrália S3 - Suécia x Japão

Japão S4 - Holanda x Estados Unidos

Semifinais:

F1 - vencedor S2 x vencedor S3

F2 - vencedor S1 x vencedor S4

Disputa de bronze:

perdedor F1 x perdedor F2

Final do torneio:

vencedor F1 x vencedor F2

Quando são as partidas das quartas de final?

Todas as partidas das quartas de final aconteceram no mesmo dia, 30 de julho, as quatro partidas aconteceram com diferença de uma hora, començando às 5h, 6h, 7h e 8h.

Como cada seleção se classificou na fase de grupos?

Grupo E

A seleção da Grã-bretanha se classificou em primeiro lugar desse grupo com sete pontos, seguido pela seleção canadense com 5 pontos. Nesse grupos, o Japão se classificou como a primeira melhor seleção no terceiro lugar.

Grupo F

(Foto: Mike Ehrmann/Getty Images)

Neste grupo, Holanda e Brasil terminaram a fase com 7 pontos, a seleção brasileira só ficou em segundo por conta do saldo de gols, já que a Holanda tinha 13 e o Brasil seis.

Grupo G

No Grupo G, a seleção sueca gabaritou na fase com três vitórias. No segundo lugar, os Estados Unidos um pouco discreto se classificou com quatro pontos, seguido pela Austrália também com 4 pontos (segunda melhor seleção no terceiro lugar).