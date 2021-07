Semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio: classificados, datas, jogos e mais

Confira todas as informações sobre as semifinal do torneio feminino de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O futebol nas Olimpíadas de Tóquio está a todo vapor, e no torneio feminino não é diferente. Mas a seleção brasileira comandada pela técnica Pia Sundhage não vai lutar por uma medalha, já que caiu nas quartas de final do torneio diante do Canadá.

Além da seleção canadense, a Austrália e a Suécia já garantiram vaga e farão uma das semifinais. O Canadá enfrentará a seleção dos Estados Unidos, que bateu a Holanda nos pênaltis por 4 a 2.

O Brasil conquistou o segundo lugar do grupo F, apesar de terminar com o mesmo número de pontos da seleção holandesa, terminando nessa posição pelo saldo de gols. Nas quartas de final, empatou sem gols com o Canadá e viu a decisão da vaga ir para os pênaltis.

Lembrando que as quatro semifinalistas brigam por medalhas. A disputa pelo bronze acontece na quinta-feira, às 5h (de Brasília), e a disputa pelo ouro ocorre no mesmo dia, mas às 23h (de Brasília).

A Goal mostra tudo o que você precisa saber sobre o mata-mata do torneio feminino de futebol nas Olimpíadas de Tóquio.

(Foto: Getty Images)

Confira, a seguir, mais informações sobre o mata-mata das Olimpíadas.

Os jogos das semifinais do torneio femino de futebol

As datas, horários e o chaveamento dos confrontos já estavam pré-determinados.

Vejam os jogos:

02 de agosto, 8h (de Brasília): Austrália x Suécia

02 de agosto, 5h (de Brasília): EUA x Canadá

Os classificados para as semifinais

(Foto: Getty Images)

Essas são as seleções que garantiram vagas nas quartas de final:

Suécia

Canadá

Austrália

Estados Unidos

Qual o chaveamento do torneio feminino de futebol?

O chaveamento até a final é o seguinte:

Quartas de final:

S1 - Canadá x Brasil

S2 - Grã-Bretanha x Austrália

S3 - Suécia x Japão

S4 - Holanda x Estados Unidos

Semifinais:

F1 - Austrália x Suécia

F2 - Canadá x Estados Unidos

Disputa de bronze:

perdedor F1 x perdedor F2

Final do torneio:

vencedor F1 x vencedor F2

Como cada seleção se classificou nas quartas de final?

Canadá

A seleção do Canadá superou o Brasil no primeiro mata-mata das Olimpíadas de Tóquio. O jogo terminou sem gols das duas equipes, o que levou a decisão para a prorrogação. A igualdade persistiu após os 30 minutos adicionais e a vaga canadense foi garantida nos pênaltis, que teve a goleira Labbé como grande protagonista. Ela defendeu duas cobranças brasileiras.

Austrália

( Foto: Mike Ehrmann/Getty Images)

Em um ótimo jogo de sete gols, as 'Maltidas' eliminaram a Grã-Bretanha. A decisão veio apenas na prorrogação após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, com gol salvador de Sam Kerr aos 45 minutos do segundo tempo. Na prorrogação, as autralianas anotaram mais dois tentos e a Grã-Bretanha diminui já nos minutos finais para dar números finais ao jogo: Austrália 4 x 3 Grã-Bretanha.

Suécia

(Foto: Getty Images)

Favorita ao título, a seleção sueca não deu grandes chances ao Japão. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, as suecas pularam na frente com gol de Eriksson. As donas da casa até empataram a partida com Tanaka aos 23, mas no segundo tempo Blackstenius e Asllani garantiram a classificação sueca para a próxima fase. Fim de jogo: 3 a 1 para a Suécia.

Estados Unidos

(Foto: Getty)

A seleção americana, considerada uma das mais fortes, classificou em cima da Holanda nas penalidades. No tempo normal, o jogo terminou em 2 a 2. Nos pênaltis, as americanas levaram por 4 a 2.