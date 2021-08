Grêmio 0 x 4 Flamengo: Com um a menos, Fla goleia Tricolor pela Copa do Brasil

Com um a menos desde o primeiro tempo — Isla foi expulso —, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 0 fora de casa e encaminhou a classificação na disputa das quartas de final da Copa do Brasil. Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho marcaram para o visitante na Arena do Grêmio, na noite desta quarta-feira (25).

Com o resultado, o Fla pode perder por até três gols de diferença no jogo da volta, no dia 1º de setembro, no Maracanã, que garante uma vaga na semifinal do torneio nacional.