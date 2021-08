Fluminense 1 x 2 Atlético-MG: Galo vence e larga na frente do Flu nas quartas de final da Copa do Brasil

O Atlético-MG venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (26), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nacho e Hulk marcaram para o Galo no compromisso, e Fred deixou a marca para o Flu no duelo ocorrido no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, os mineiros precisam de um empate para avançar para a próxima fase da competição. O Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Um triunfo por um gol de diferença dos cariocas leva a decisão para os pênaltis.