Quantos técnicos portugueses o Flamengo já teve?

Após a saída de Renato Gaúcho do comando do Flamengo, o clube teve a necessidade de ir atrás de um treinador que atingisse suas expectativas. Nada melhor do que trazer Jorge Jesus de volta, o português que trouxe um dos melhores elencos da década. Mas a negociação não teve sucesso, e Jesus pode estar a caminho do Atlético-MG, atual campeão da Tríplice Coroa, enquanto o rubro-negro anunciou a contratação de Paulo Sousa, ex-seleção polonesa.

No entanto, outros dois técnicos portugueses também já treinaram o Flamengo, desconsiderando Jesus e Paulo Sousa, o qual ainda não iniciou os trabalhos no clube. Veja todos os treinadores de Portugal que já comandaram o time da Gávea.

Quem são os técnicos portugueses da história do Flamengo?

Ernesto Santos

Nascido em 1911, o ex-jogador, técnico e professor Ernesto Santos foi o primeiro português a comandar o clube rubro-negro em toda a história. Além do Flamengo, foi treinador do rival Vasco da Gama, em 1946, para um ano depois voltar ao time da Gávea como comandante nos gramados. Isso porque Santos já havia trabalhado no Flamengo, mas como chefe do Departamento Técnico.

Sem títulos vencidos, Ernesto Santos coleciona bom aproveitamento pelo elenco do Flamengo da década de 40, com 27 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Seu último jogo no comando do clube, curiosamente, foi contra o Vasco, na vitória cruzmaltina por 5 a 2.

Cândido de Oliveira

O jornalista e ex-jogador Cândido de Oliveira, o "Candinho", foi técnico do Flamengo no ano de 1950, logo após a Copa do Mundo daquele ano. Ficou pouco tempo no cargo e sem receber salário, mas por vontade própria, com intuito de "retribuir o carinho recebido" quando chegou ao Brasil, como declarou o "Jornal dos Sports" na época.

Algumas polêmicas caíram sobre seu comando e em apenas 13 duelos comandados, com quatro vitórias, dois empates e sete derrotas, acabou mesmo assim marcando a história do Flamengo como o segundo técnico português do clube na história. Após sua passagem, voltou a Portugal e treinou a seleção portuguesa, dando nome também ao torneio disputado entre o vencedor da Liga NOS, o Campeonato Português, e da Taça de Portugal, conhecido como Supertaça de Portugal.

Jorge Jesus

Talvez o mais emblemático entre os citados, e um dos mais importantes da história do Flamengo, o agitado português Jorge Jesus criou um gigante em 2019. Com mais títulos do que derrotas, cinco e quatro, respectivamente, o Mister marcou na memória um time potente que, inclusive, começou mal ao seus comandos num início de adaptação, mas que pôde anotar 44 vitórias e dez empates durante sua passagem.

Dentre as taças conquistadas estão: Copa Libertadores e Brasileirão, de 2019, além da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca, de 2020. Pelo Mundial de Clubes, enfrentou o forte Liverpool e acabou derrotado na prorrogação, por 1 a 0.