Quantos títulos o Milan tem na Champions League?

Carregando tradição no futebol europeu, a equipe Rossoneri é a segunda maior campeã da Liga dos Campeões

Considerado um dos maiores clubes da história do futebol mundial, o Milan é a equipe italiana com mais títulos na competição de clubes mais importantes da Europa, sendo uma das equipes mais tradicionais do torneio.

Em toda a sua história, o Milan disputou 11 finais da Champions League, com apenas quatro derrotas. Ou seja, o clube italiano é o segundo com mais títulos de Liga dos Campeões, com 7 conquistas. O último título dos Rossoneri foi na edição de 2006/07, com o brasileiro Kaká sendo o artilheiro com dez gols marcados.

Além do título de 2006/07, a equipe soma mais seis conquistas: 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94 e 2002/03. Quatro dessas conquistas corresponde a Taça dos Clubes Campeões Europeus e três são de quando o torneio passou a chamar Liga dos Campeões.

Na atual edição da Champions, o Milan voltou a se classificar para uma semifinal da competição após 16 anos, batendo o Napoli nas quartas de final por 2 a 1 na soma dos placares.