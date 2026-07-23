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Gabriel Pec - CruzeiroLucas Bubols / Cruzeiro
Joaquim Lira Viana

Quantos jogos Victor Gabriel pode pegar de punição por entrada em Gabriel Pec?

G. Pec
V. Gabriel
Internacional x Cruzeiro
Internacional
Cruzeiro
Brasileirão

Procuradoria do STJD denunciou o zagueiro do Internacional por lance que causou grave lesão no atacante do Cruzeiro e pediu suspensão de até 180 dias

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, pela entrada que provocou uma grave lesão no atacante Gabriel Pec durante a vitória do Cruzeiro sobre o Internacional, pelo Brasileirão.

No lance, Gabriel Pec, que se transferiu recentemente para o Cruzeiro vindo do LA Galaxy, sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda após a forte entrada de Victor Gabriel e precisou deixar o gramado de ambulância. O atacante terá que passar por uma cirurgia e enfrentará de 80 a 90 dias de recuperação, de acordo com uma análise de especialistas apurada pelo GE. Por conta do lance grave, o defensor do Inter poderá receber uma das punições mais severas previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A denúncia foi apresentada com base no artigo 254-A, que trata da prática de agressão física durante a partida. Embora a pena prevista normalmente seja de quatro a 12 jogos de suspensão, a Procuradoria solicitou que Victor Gabriel fique suspenso ao equivalente de tempo que Pec ficará fora dos gramados, com pena máxima de 180 dias de ausência para o defensor do Inter.

Caso o pedido da Procuradoria seja aceito, Victor Gabriel poderá ficar afastado dos gramados por até seis meses, desfalcando o Internacional em boa parte da temporada. Se os auditores entenderem que não houve agressão física nos termos do artigo ou que não há elementos para aplicar o agravante da lesão grave, o zagueiro ainda pode ser punido pelo CBJD, mas com medidas menos extremas.

O julgamento ainda não teve data confirmada pelo STJD, mas a decisão poderá estabelecer um precedente importante para casos semelhantes no futebol brasileiro.

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