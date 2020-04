Quantos gols Roberto Carlos marcou na carreira?

Ex-lateral era conhecido por suas cobranças de falta com bastante técnica e efeitos

O ex-lateral esquerdo do e da Roberto Carlos completa nesta sexta-feira 47 anos de idade. Considerado um dos maiores laterais de todos os tempos, o jogador fez história no Real Madrid e também na Seleção Brasileira, onde venceu a de 2002.

Roberto Carlos era conhecido por sua técnica, além da qualidade do passe e do potente chute cheio de efeito, que marcaram a carreira do brasileiro pelos clubes em que passou.

Confira os números da carreira de Roberto Carlos!

Quantos gols Roberto Carlos marcou?

O estilo de jogo do ex-lateral era bastante característico. Roberto Carlos tinha um chute potente e conhecido. Em 1116 jogos disputados ao longo de sua carreira, ele balançou as redes em 127 oportunidades.

CLUBES JOGOS GOLS 3 0 União São João 67 6 162 15 34 7 Real Madrid 527 68 Fenerbahçe 100 10 61 5 FK Anzhi 33 5 Delhi Dynamos FC 3 0 126 11

Quantos gols Roberto Carlos marcou na seleção brasileira?



Foto: Getty Images

Considerado um dos maiores laterais da história da Seleção Brasileira, Roberto Carlos participou de 126 jogos e marcou 11 gols. Disputou três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006), todas como titulares, e foi uma das peças fundamentais na conquista do penta no e em 2002.

Entretanto, se despediu de maneira negativa da amarelinha, culpado por não marcar Thierry Henry no lance que definiu a eliminação do Brasil para a na Copa de 2006.

Um dos maiores da posição e titular do PENTA comemora 47 neste dia 10! Que saudade de te ver jogar! 🚀 #JogaBola



🎂 Feliz aniversário, Roberto Carlos! pic.twitter.com/3LRjmgcMCU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 10, 2020

Quantos gols Roberto Carlos marcou de falta?

Roberto Carlos cobrava falta com bastante técnica e também era conhecido pelos efeitos. No total, foram 38 gols de bola parada em sua carreira.

O seu tento mais famoso aconteceu há mais de 20 anos, sendo considerado um dos chutes mais espetaculares da história.

No dia 3 de junho de 1997, o ex-lateral desafiou as leis da física e, cobrando falta com muita categoria, marcou pela seleção brasileira no empate por 1 a 1 com a França, em partida pela abertura do Torneio da França.

A bola atingiu 137,2 km/h e a curva que ela fez deixou o goleiro Barthez completamente imóvel.