Quantos gols Neymar marcou pela seleção contra a Argentina?

O craque tem vantagem no retrospecto contra os hermanos

Brasil e Argentina estão se preparando para mais um Clássico das Américas! Neste domingo (5), as seleções sul-americanas se enfrentam pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e apesar das críticas recebidas no último jogo, Neymar deve ser titular.

Segundo maior artilheiro da seleção brasileira em todos os tempos, Neymar já fez dos hermanos vítimas em jogos oficiais e em amistoso, diferente de seu companheiro de PSG, Lionel Messi, que só marcou contra o Brasil em jogos não oficiais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja os números de Neymar contra a Argentina:

Quantos gols Neymar marcou contra a Argentina?

Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty

Em 11 partidas disputadas até o momento, Neymar balançou as redes três vezes contra a seleção argentina. Dois dos gols foram em amistosos e um em uma partida oficial, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Todos os gols de Neymar na Argentina:

Brasil 2 x 0 Argentina - 28 de setembro de 2011 (amistoso)

Brasil 2 x 1 Argentina - 19 de setembro de 2012 (amistoso)

Brasil 3 x 0 Argentina - 10 de novembro de 2016 (Eliminatórias)

Qual o desempenho de Neymar contra a Argentina?

Foto: Getty Images

Nas onze vezes em que jogou contra a Argentina, Neymar venceu cinco vezes, empatou duas e perdeu quatro, com aproveitamento de 51,5% em 977 minutos em campo.

Quatro das vitórias de Neymar foram em amistosos e uma Eliminatória, das derrotas, três foram em amistosos e uma na Copa América (na final da edição de 2021), e um empate foi em um amistoso e o outro em Eliminatórias.

Quando Neymar volta a enfrentar a seleção argentina?

Foto: Pedro Martins/MoWa Press

Neymar vai entrar em campo novamente contra a Argentina neste domingo (5), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O Brasil jogará em casa e, coincidentemente, todos os três gols marcados pelo camisa 10 contra a Argentina foram como mandante, será que o craque vai aumentar ainda mais sua contagem?