Quantos gols Benzema tem pelo Real Madrid?

O francês é um dos grandes artilheiros da atualidade e já está a mais de uma década no clube merengue

Grande craque do Real Madrid no momento, Karim Benzema já está consolidado como um dos maiores centroavantes do futebol atual - apesar de ter ficado anos fora da seleção francesa. Um jogador completo, com muito recurso, capacidade de criação e de ajudar fora da área, mas também frio, letal na frente do goleiro.

Não à toa, após a saída de Cristiano Ronaldo, se transformou no grande nome do ataque do clube merengue, um atleta capaz de decidir jogos e ganhar pontos importantes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em seus 12 anos desde que chegou ao Real Madrid, então, Benzema nunca deixou de balançar as redes. A cada temporada, vem batendo recordes e marcando seu nome da história de um dos maiores clubes do futebol.

Confira, então, o número de gols do francês pelo Real Madrid.

Quantos gols Karim Benzema já marcou pelo Real Madrid?

Contratado em 2009, Karim Benzema tem 281 gols em 560 jogos pelo Real Madrid. Além dos muitos títulos, é o quinto jogador que mais marcou com a camisa merengue, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Raúl, Di Stéfano e Santillana.

Sua melhor temporada aconteceu em 2011/12, quando balançou as redes por 32 vezes em 52 partidas.