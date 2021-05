Benzema e mais ninguém: ataque do Real Madrid vive seca de quase um mês

Time comandado por Zinedine Zidane não vê nenhum outro jogador balançar as redes em quase um mês e se preocupa com o Chelsea

O Real Madrid não vive a temporada dos sonhos. Embora ainda esteja na briga pelo título de LaLiga e esteja na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, a equipe comandada por Zinedine Zidane atravessa um momento curioso de seca. Isso porque há quase um mês apenas um atacante balançou as redes a favor do time da capital espanhola. Para surpresa de ninguém esse atleta é o francês Karim Benzema.

Desde que Vinícius Júnior marcou dois gols contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões, em 6 de abril, nenhum atacante mais conseguiu fazer gol. Foram sete jogos desde então, e nenhum deles com outro atacante balançando as redes a não ser Benzema.

Nesse meio tempo, Kroos (contra Barcelona), Odriozola (contra o Cádiz), Militão e Casemiro (ambos contra o Osasuna) marcaram gols que garantiram vitórias para os merengues, mas nada dos atacantes. Já são 655 minutos de jogo sem que um atleta que atue mais próximo à meta adversária converta alguma chance.

Nem Vinícius (456 minutos), nem Asensio (391 minutos), nem Rodrygo (259 minutos), nem Hazard (109 minutos) e nem Mariano (99 minutos) conseguiram balançar as redes. O time do Real Madrid chegará para o jogo de volta da semifinal contra o Chelsea, com 30 dias - ou um Abril inteiro - sem seus atacantes marcando.

Nesse período, Benzema marcou quatro gols e foi fundamental para dar pontos ao Real. Seu gol contra o Chelsea também deixou vivo o sonho de os blancos jogarem outra final de Liga dos Campeões.

Nesse deserto atacante que vive o Real Madrid, o time viajará à Inglaterra para encarar os Blues de Thomas Tuchel. Nos 23 jogos que o alemão dirigiu o Chelsea, os Blues sofreram apenas dez gols, com média de 0,43 por jogo.

Em 12 partidas no Stamford Bridge - palco da semifinal da Champions -, o time de Londres sofreu apenas seis gols, sendo que cinco foram para o West Bromwich Albion. Em seu estádio, aliás, a equipe se manteve invicta em 83,33% dos encontros com o alemão no banco.