Fati, vencedor do NXGN: "Seria um sonho jogar a Eurocopa 2020"

Com uma lesão no joelho desde novembro, o atacante do Barcelona espera se recuperar a tempo de defender a Espanha no torneio de seleções

Ansu Fati, o vencedor do Goal NXGN 2021, admitiu que seria um sonho disputar a Eurocopa deste ano, que começa no mês de junho. O atacante do Barcelona foi eleito como o melhor jovem do futebol masculino nesta terça-feira (23), alcançando o primeiro lugar na lista das 50 maiores promessas do esporte nascidas a partir de 1º de janeiro de 2002.

Enquanto se recupera de uma grave lesão no joelho, Fati, que é o atleta mais jovem a marcar um gol pela seleção da Espanha na história, mantém o foco na equipe do técnico Luis Enrique, que se prepara para a Euro 2020, adiada para este ano em função da pandemia da Covid-19.

"Eu gostaria de estar lá [na Eurocopa 2020], mas primeiro tenho que me recuperar da lesão”, disse Fati, em conversa com a Goal, depois de receber o prêmio NXGN 2021.

"Não sei o que vai acontecer no futuro, mas é um sonho para qualquer jogador poder disputar uma Eurocopa. Não defino metas, mas tento melhorar dia a dia, crescendo como jogador e como pessoa", destacou.

Quando Fati retorna de lesão?

Fati está fora de ação desde o início de novembro do ano passado, quando sofreu uma ruptura do menisco do joelho esquerdo, na vitória do Barça sobre o Real Betis por 5 a 2.

Após a cirurgia, o diagnóstico do Barcelona era de que o garoto ficaria cerca de quatro meses fora de combate.

No entanto, no início de fevereiro, complicações em sua recuperação fizeram com que o jovem atacante passasse por um novo procedimento operatório. E ainda houve o receio de que ele precisasse passar por uma terceira operação para se recuperar totalmente.

Contudo, a esperança é de que Fati volte a jogar antes do final da temporada. O jogador, o mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões, postou uma série de vídeos em suas redes sociais mostrando sua recuperação.

Fati estará no elenco da Espanha para a disputa da Euro 2020?

Se Fati for capaz de recuperar sua condição física, ele terá uma boa chance de ser convocado para defender a Espanha na Eurocopa 2020.

Convocado à seleção pela primeira em setembro do ano passado, ele se tornou o mais jovem a marcar um gol por seu país, aos 17 anos e 311 dias de idade, logo em sua segunda partida pela equipe de Luis Enrique, contra a Ucrânia.

O recorde anterior pertencia a Juan Errazquin, que, em 1925, marcou seu primeiro gol pela Espanha, 21 dias antes de completar 19 anos.

As atuações impressionantes de Fati pela Liga das Nações da UEFA, antes de sua lesão, o colocaram como um sério candidato a fazer parte da seleção espanhola na Eurocopa deste ano.

Agora, ele terá que vencer a concorrência de nomes como Adama Traoré, Dani Olmo e Bryan Gil para fazer parte do elenco de La Furia, presumindo que esteja recuperado das lesões até o mês de junho.

Os últimos vencedores do NXGN

Fati é o sexto vencedor do NXGN na história, seguindo os passos de nomes como Jadon Sancho, Gigi Donnarumma e Rodrygo.

Youri Tielemans e Justin Kluivert também já levaram para casa o prêmio, que é oferecido anualmente pela Goal desde 2016, com jornalistas de 44 países votando nos melhores jovens do planeta.

"Em primeiro lugar, quero agradecer às pessoas que votaram em mim e, claro, aos meus companheiros de equipe. Sem eles isso não teria sido possível", afirmou. "Também quero agradecer a todos os treinadores que tive a oportunidade de trabalhar".

No prêmio de 2021, Fati foi acompanhado pela vencedora feminina, Hanna Bennison, do Rosengard.

A meia sueca segue os passos de Lena Oberdorf, que se tornou a primeira vencedora do sexo feminino com a conquista do troféu no ano passado.

