Quanto o Corinthians irá receber por ano da Neo Química?

O Timão anunciou na tarde desta terça-feira os números relacionados ao seu patrocínio para 2021

Ano novo, vida nova para o . Sob o comando do presidente Duílio Monteiro Alves, o clube vem tentando reestruturar sua dívida e ter uma administração financeira mais estável. Para isso, dependerá dos valores pagos pela Neo Química, novidade na camisa do para 2021.

Principal parceira do clube no momento, a empresa comprou o tão sonhado naming rights da Arena, agora chamada da Arena Neo Química, e vai estampar sua logomarca na camisa da equipe paulista neste ano. Uma arma importante do clube para colocar as finanças em ordem.

Nesta terça-feira (26), o superintendente de marketing, comunicação e inovação do clube, José Colagrossi Neto, detalhou mais a parceria e divulgou oficialmente os valores que corresponderão ao patrocínio da empresa no uniforme da equipe.

O Corinthians receberá, por ano, da Neo Química, cerca de R$ 17 milhões fixos para estampar a marca da empresa na camisa do clube, segundo o que foi informado por Colagrossi Neto, na entrevista coletiva. Os valores ainda podem aumentar devido à metas variáveis de acordo com certas receitas do laboratório.

Além do patrocínio, a Neo Química continuará pagando, até 2040, o naming rights da Arena Corinthians. Assim, já está praticamente estabelecida como a principal parceira comercial do clube paulista.

Nosso objetivo é gerar 30 milhões de receita NOVA em 2021. O acordo com o BMG, que foi super parceiro, é parte disso. Trocamos propriedades, mantivemos a comissão das contas abertas, estendemos o contrato, e tem uma novidade em breve. Camisa diferente segunda feira. Ab — José Colagrossi (@JColagrossiNeto) January 22, 2021

No total, a empresa pagará R$ 15 milhões anuais ao Corinthians pela possibilidade de estampar seu nome no estádio. Juntando o patrocínio e o naming rights, a Neo Química pagará cerca de R$ 32 milhões anuais ao clube - fora as metas variáveis.

Enquanto procura novas receitas e tenta colocar a casa em ordem, o Timão volta aos campos pelo Brasileirão nesta quinta-feira (28), às 19h (de Brasília) contra o , em Salvador.