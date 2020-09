A Globo vai citar o nome da Neo Química Arena e de outros estádios com naming rights?

Emissora não dizia o nome patrocinado das arenas, mas a postura será diferente após o anúncio do Corinthians; Palmeiras e outros clubes também ganham

Para os clubes que possuem um estádio, a venda dos naming rights é uma alternativa muito boa para explorar novas receitas, além dos tradicionais patrocínios de camisa, venda de jogadores ou bilheteria. Entretanto, no , a comercialização dos direitos de nome das arenas não era bem vista por muitas empresas, uma vez que algumas emissoras de TV não falavam o nome das marcas patrocinadoras. Mas agora, a situação será diferente.

Após a venda dos naming rights do estádio do Corinthians , que agora se chama Neo Química Arena, algumas emissoras brasileiras fizeram um anúncio importante. Agora, os nomes patrocinados serão falados normalmente, prática muito comum no futebol internacional.

Desde que o fechou o acordo com a Hypera Farma, o presidente Andrés Sanchez já garantia que o novo nome seria falado na televisão. Isso, porém, foi algo que o não havia conseguido nos cinco anos e meio que tem o Allianz Parque - chamado apenas de Arena do Palmeiras.

BEM-VINDA NEO QUÍMICA! Agora a arena mais bonita do mundo está oficialmente batizada. A química bateu forte 🖤😎 #ArenaNeoQuimica #VaiCorinthians pic.twitter.com/cgH3X7GTSk — Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) September 1, 2020

A Globo também vai falar o nome patrocinado das arenas?

Assim como os canais do grupo Disney - ESPN e Fox Sports -, que já haviam anunciado a medida, a Rede Globo também irá dizer o nome dos patrocinadores donos dos naming rights nos estádios brasileiros.

A direção dos canais esportivos da Disney (ESPN e Fox Sports) definiu que todos os profissionais e programas devem se referir ao estádio do Corinthians como Neo Química Arena. Seguindo o padrão que já existe com citação ao Allianz Parque e outras arenas no Brasil e exterior. — Flavio Ortega (@ortega_espn) September 3, 2020

Além da Neo Química Arena, do Corinthians, outros quatro estádios têm seus direitos de nome comercializados . São eles: Allianz Parque, do Palmeiras, MRV Arena, estádio ainda em construção do , Itaipava Arena Fonte Nova e Itaipava Arena Pernambuco - os dois últimos pertencem ao estado da e de Pernambuco, respectivamente.

Por que a Globo não falava o nome dos patrocinadores?

Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

A questão para isso era puramente comercial. Como o acordo era feito entre os clubes e as empresas, a Rede Globo não se via obrigada a dizer o nome dos patrocinadores que exploravam os direitos de nome dos estádios, uma vez que não recebia nenhum valor para isso.

Assim, durante as transmissões de jogos ou em programas da emissora, o Allianz Parque era chamado de Arena Palmeiras.

A prática também era a mesma com o Red Bull , chamado apenas de RB Bragantino pelos canais da emissora.

Até então, o Corinthians não havia comercializado os naming rights de seu estádio, que se chamava oficialmente Arena Corinthians.

Por que a postura mudou após o anúncio do Corinthians?

Foto: Alexandre Schneider/Getty

Desde que o acordo pela venda dos naming rights foi fechado com a Hypera Pharma, o presidente Andrés Sanchez anunciava que o nome da empresa seria falado pela Rede Globo. Apesar disso, não houve nenhuma diferença no acordo comercial com a emissora, que seguirá sem receber nenhum valor para dizer o nome do patrocinador, apurou o UOL Esporte .

Além de ‘agradar’, que vem sendo um dos maiores parceiros da emissora no futebol, a postura mostra uma abordagem mais liberal do Grupo Globo para a publicidade no futebol.

Agradeço a todos os veículos e comentaristas que tiveram a grandeza de reconhecer que o futebol mudou. Gratificante saber que novamente o Corinthians com sua grandeza está ajudando a revolucionar o futebol brasileiro. Serão todos bem-vindos à @NeoQuimicaArena Vai Corinthians! — Andres Sanchez (@andresanchez63) September 4, 2020

É claro que a mudança reforça a boa relação entre a emissora e o Alvinegro paulista, além de mostrar a força do clube nos bastidores.

Apesar disso, todos irão se beneficiar com a nova postura. Aqueles que já venderam seus naming rights, como o Palmeiras, darão ainda mais visibilidade às empresas que exploram o nome dos estádios.

Para os clubes que ainda não venderam os naming rights, as negociações tendem a ser mais fáceis e mais procuradas, uma vez que a exposição do nome da marca será cada vez maior no futebol nacional.