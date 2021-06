Quanto o Corinthians deve receber pela venda de Pedrinho ao Shakhtar?

O jogador de 23 anos foi vendido ao Benfica em 2020, mas não teve muito espaço com Jorge Jesus

O tempo de Pedrinho no Benfica foi curto. Depois de apenas uma temporada defendendo o time português - e sem muito espaço - o meia-atacante está de malas prontas para se mudar para a Ucrânia, onde vai fazer parte de um dos elencos mais brasileiros da Europa, no Shakhtar Donetsk. E, como clube formador, o Corinthians terá uma porcentagem da venda.

Depois de apenas uma temporada e 31 jogos - sendo só 11 como titular -, Pedrinho está deixando o Benfica, de Portugal. Segundo a imprensa local e o GE.com , o meia-atacante de 23 anos está acertado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que vai defender pelas próximas cinco temporadas.

O valor da transação entre o Benfica e Shakhtar deve ser o mesmo que o time português acertou com o Corinthians: € 18 milhões (R$ 107 milhões) . E, por ser o clube formador de Pedrinho, o Timão tem direito a receber parte desta venda.

Quanto o Corinthians vai ganhar com a transferência de Pedrinho?

Foto:Alexandre Schneider/Getty Images

De acordo com o mecanismo de solidariedade da Fifa, que prevê pagamento de uma taxa de todas as vendas de um atleta aos seus clubes formadores - aqueles pelos quais passou antes dos 23 anos -, o Timão terá direito a 4,25% do montante total pago pelo Shakhtar.

Desta forma, dos € 18 milhões da transação, o Corinthians vai receber € 765 mil, que equivale a R$ 4,5 milhões.

A transferência, segundo o GE.com , foi um pedido do próprio jogador e de seu empresário, Will Dantas. Os dois estariam insatisfeitos com a falta de espaço do meia-atacante na equipe de Jorge Jesus - foram apenas 31 jogos desde que chegou, sendo 11 como titular, tendo uma média de 32 minutos em campo por partida e somente um gol marcado.

O jogador foi contratado pelo Benfica antes da chegada de Jesus ao time e não conseguiu convencer o Mister de que merecia mais espaço no time.

No Shakhtar, ele será mais um dos agora 11 brasileiros do time. Além do ex-companheiro de Corinthians, Maycon, ele vai encontrar ainda os laterais Dodô e Ismaily, o zagueiro Vitão, os meias Marcos Antônio e Alan Patrick, e os atacantes Dentinho, Tetê, Fernando e Marquinhos Cipriano, e os dois naturalizados o meia Marlos e o atacante Júnior Moraes.