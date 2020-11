Dinheiro de Pedrinho vai ajudar Corinthians a quitar salários atrasados

O jogador, revelado pelo alvinegro, foi vendido para o Benfica nesta temporada

O é um dos vários clubes brasileiros enfrentando dificuldades financeiras, agravadas em decorrência da pandemia de Covid-19. E a realidade atual mostra atrasos salariais de três meses com os jogadores. O período já permite aos atletas buscarem rescisão unilateral de seus contratos, mas isso não deve acontecer. Afinal de contas, o Alvinegro já vê no horizonte próximo o dinheiro para quitar os débitos com o seu elenco.

E este dinheiro é o acertado no momento da venda de Pedrinho para o . O meia-atacante, de 22 anos, foi negociado por cerca de 18 milhões de euros. Embora o pagamento da primeira parcela por parte dos portugueses esteja agendada apenas para agosto de 2021, o Corinthians conseguiu, junto a uma instituição financeira do exterior, um adiantamento do valor total. São cerca de R$ 120 milhões no horizonte para este ano.

Pedrinho, durante treino no Benfica (Foto: Reprodução/Instagram)



O valor, segundo noticiado pelo GE, serviria para quitar os três meses de salários atrasados (agosto, setembro e outubro). Juntando as três folhas devidas pelo Corinthians aos jogadores, o montante seria de R$ 36 milhões.

Em entrevista recente ao GE, o presidente corintiano, Andrés Sanchez, prometeu que pagaria a dívida com os atletas até o final desta semana. Entretanto, o clube ainda espera a chegada dos R$ 120 milhões para tal.

Vestindo a camisa do Benfica, Pedrinho disputou seis partidas oficiais e ainda não marcou gols pela equipe treinada por Jorge Jesus. Defendendo o Corinthians, o meia-atacante disputou 134 jogos, marcou 11 gols e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017.