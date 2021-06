Quanto Flamengo e Fluminense vão receber pela venda de Gerson ao Olympique de Marseille?

Clube francês anunciou o acordo, mas o volante ainda deve vestir a camisa rubro-negra em alguns jogos

Após pouco mais de três semanas de negociações , o Flamengo concluiu a venda de Gerson para o Olympique de Marseille, da França. O acordo já foi anunciado pelas duas partes nas redes sociais. O volante de 24 anos assinou um contrato de cinco temporadas com o clube francês, como a Goal havia confirmado no sábado (5) .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aos 24 anos, Gerson terá mais uma chance de performar em alto nível no futebol europeu, como Neymar apontou recentemente . Antes de chegar ao Flamengo, o volante atuou pela Roma, após aparecer muito bem no Fluminense, e pela Fiorentina ( emprestado pelo clube da capital italiana ).

Antes de acertar com o Olympique de Marseille, time de Jorge Sampoli , o meio-campista foi especulado nos dois gigantes espanhóis, Real Madrid e Barcelona. No entanto, nem o clube catalão nem o clube merengue oficializaram propostas para o Flamengo.

A Goal tem tudo que você precisa saber sobre a venda de Gerson, o valor que o Flamengo recebeu e se o clube ainda pode receber alguma quantia com uma futura venda.

Quanto o Flamengo receberá pela venda de Gerson?

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia um acordo em princípio pela transferência permanente de Gerson para a Olympique de Marseille. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2021

Segundo fontes do Flamengo ouvidas pela reportagem da Goal , o Rubro-Negro vai receber cerca de 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) pelo volante e manterá um percentual de uma venda futura entre 15% a 20%. Pessoas ligadas ao Olympique, no entanto, a cifra até pode alcançar este valor, mas não como valor fixo.

De acordo com a apuração da Goal , a venda do meia poderá render ainda mais ao Flamengo caso o jogador alcance algumas metas pré-estabelecidas como quantidade de jogos, convocações para a seleção principal, classificação e desempenho na Liga dos Campeões e a conquista do título francês.

Comprado pelo Flamengo por 11,8 milhões de euros (R$ 49,7 milhões na época), Gerson não apenas rendeu lucros ao time da Gávea como também deixa o clube com oito títulos, incluíndo a Libertadores de 2019 e os títulos brasileiros de 2019 e 2020.

Quanto o Flamengo pode receber por um futura venda de Gerson?

Como já dito, o Flamengo manteve cerca uma porcentagem entre 15% e 20% por uma futura venda de Gerson pelo Olympique.

Quanto o Fluminense receberá pela venda de Gerson?

Por ser o clube formador do volante, o Tricolor carioca terá direito a uma porcentagem do valor pago pelo Olympique de Marseille ao Flamengo, fruto do mecanismo de solidariedade da Fifa. O Fluminense deverá receber 2,7% do montante total, cerca de R$ 4 milhões.

Além disso, vale ressaltar, que o clube rubro-negro terá que repassar 10% à Roma, antiga equipe de Gerson. O valor estava combinado com a equipe italiana desde a compra do jogador pelo Flamengo em 2019 .