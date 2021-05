Olympique se aproxima de exigências do Flamengo e Gerson fica perto do adeus

Clube francês apresentou nova proposta nesta segunda-feira (24) e venda pode ter desfecho positivo em breve

A novela envolvendo a venda de Gerson para o Olympique de Marselha está perto do seu capítulo final. Na tarde desta segunda-feira (24), o clube francês apresentou ao Flamengo uma nova proposta e deixou o negócio encaminhado.

Segundo apuração da Goal, o Flamengo ainda deve avaliar com mais calma, mas as condições estão próximas daquilo que e o clube pediu aos franceses na semana passada, quando recusou a primeira oferta. As partes preferiram não comentar os valores, mas, inicialmente, a pedida do Rubro-Negro era de 25 milhões de euros com variáveis que possam chegar a 30 milhões de euros. Além disso, a ideia da diretoria é manter um percentual de uma futura venda.

Negociação desgastante

A negociação tem sido bem desgastante e a diretoria do Flamengo não gostou da postura de Marcão, pai e um dos empresários do jogador. Ele chegou a comentar com pessoas próximas que Gerson não desejava sair do clube, e que os dirigentes não estavam valorizando o jogador como ele esperava.

A proposta dos franceses, no entanto, foi levada ao Flamengo através do próprio Marcão, que deu aval para que abrir as conversas entre as duas equipes. Nesta segunda-feira (24), Marcos Braz, vice-presidente de futebol do time carioca, chegou a comentar sobre o assunto no programa "Os Donos da Bola".

"O pai do jogador há 20 dias nos trouxe o interesse de um clube francês que fez uma proposta. Estamos conversando, houve uma recusa nossa de uma ou duas propostas. O Flamengo foi procurado pelo empresário do jogador e está negociando. Se a proposta pelo Gerson fosse interessante já teríamos vendido. Até o momento, apenas um time francês fez proposta pelo Gerson. E que fique claro, o Flamengo não foi vender ninguém no mercado".

Além disso, há uma briga entre Marcão e a empresa "G7 Football" que aparece no site da CBF como representante de Gerson. O pai do jogador, no entanto, alega que é o único empresário do jogador atleta e não participa de reuniões com os representantes da G7. Ainda assim, os dois clubes incluíram a empresa nas conversas.

Pedido de Sampaoli

A contratação de Gerson é um pedido especial do técnico Jorge Sampaoli que acompanhou o desempenho do atleta no futebol brasileiro. O técnico argentino chegou a ligar para o volante para explicar os planos para a próxima temporada. Caso confirme a saída para o Marseille, o brasileiro será liberado para disputar os Jogos Olímpicos.