Quanto custa um ingresso para o Mundial de Clubes 2021?

A Fifa divulgou, neste domingo (2), os valores dos ingressos para os torcedores que puderem acompanhar pessoalmente o Mundial de Clubes, que inicia no dia 3 de fevereiro, nos Emirados Árabes. E as entradas custam entre AED 20 (R$ 30,34) e AED 200 (R$ 303,36), variando de acordo com cada fase da competição.

Em princípio, as vendas já estão disponíveis, em ordem de chegada, para torcedores que possuem cartão de crédito da empresa patrocinadora do campeonato, entre os dias 2 e 7 de janeiro. Caso hajam entradas remanescentes, os ingressos continuarão sendo vendidos após essa data.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Qual o preço para os jogos do Palmeiras?

O Palmeiras inicia a sua caminhada no Mundial de Clubes na semifinal, marcada para o dia 8 de fevereiro, contra o vencedor do duelo entre Al Ahly x Monterrey, no estádio Al Nahyan, às 13h30 (de Brasília).



CAT 1 - AED 200 (R$ 303,36)

- AED 200 (R$ 303,36) CAT 2 - AED 100 (R$ 151,68)

- AED 100 (R$ 151,68) CAT 3 - AED 50 (R$ 75,84)

- AED 50 (R$ 75,84) CAT 4 - AED 25 (R$ 37,92)



Se o Alviverde sair derrotado, irá disputar o terceiro lugar da competição no estádio al Nahyan, às 10h (de Brasília), no dia 12 de fevereiro. Os ingressos custam:



CAT 1 - AED 200 (R$ 303,36)

- AED 200 (R$ 303,36) CAT 2 - AED 100 (R$ 151,68)

- AED 100 (R$ 151,68) CAT 3 - AED 50 (R$ 75,84)

- AED 50 (R$ 75,84) CAT 4 - AED 25 (R$ 37,92)



Já se o Verdão voltar a participar da grande decisão do Mundial, o duelo será disputado no estádio Mohammed Bin Zayed, às 13h30 (de Brasília). Para a finalíssima, as entradas terão valores diferentes: