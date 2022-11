Quantas substituições cada seleção pode fazer por jogo na Copa do Mundo 2022?

Seguindo o modelo adotado na volta da paralisação causada pela pandemia, o Mundial do Qatar também terá mais possibilidades de mudança para as equipes

A Copa do Mundo de 2022, no Qatar, já está com a bola rolando, e com novidades no regulamento. Uma delas diz respeito à quantidade de substituições que podem ser feitas ao longo do jogo, com o número aumentado em relação às últimas edições.

Desde o retorno do futebol após a paralisação causada pela pandemia da Covid-19, em 2020, uma nova regra de substituições passou a ser usada nas competições oficiais e, para a Copa de 2022, a Fifa seguiu este novo modelo. Agora, são permitidas mais substituições para cada equipe ao longo do jogo.

Quantas mudanças cada time pode fazer no jogo?

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, cada equipe, agora, tem o direito de fazer cinco substituições por jogo, desde que sejam feitas em apenas três interrupções no jogo, sem contar possíveis alterações de jogadores no intervalo.

Além disso, existem duas exceções para as trocas. A primeira delas diz respeito a choques de cabeça. Assim como acontece em outras competições desde 2020, as equipes têm direito a uma substituição a mais em caso de choque de cabeça entre dois jogadores, desde que haja suspeita de concussão e atenda alguns critérios estabelecidos.

A outra exceção é para jogos que chegam à prorrogação, ou seja, será válida apenas nos mata-matas. Neste caso, as equipes também poderão ter uma substituição extra por conta da alta demanda de um jogo que tem mais 30 minutos adicionados.