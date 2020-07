Quando volta o Campeonato Mineiro?

Em reunião da FMF, ficou determinado que a competição irá recomeçar no final do mês de julho

E teremos terminando dentro de campo! Depois de muita incerteza e briga nos bastidores, a Federação Mineira de Futebol anunciou nesta terça-feira (7) que o estadual de Minas Gerais já tem data para recomeçar.

A competição irá retornar oficialmente no próximo dia 26 de julho, duas semanas antes do início provisório do Campeonato Brasileiro, marcado para 9 de agosto, segundo o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Campeonato mineiro volta realmente dia 26, conforme tratado anteriormente. — Heverton Guimarães (@hevertonfutebol) July 7, 2020

A decisão foi tomada depois de reunião por videoconferência dos clubes participantes do estadual com a FMF, ainda nesta terça-feira. Também ficou definido que não haverá mudança de sede: os times mandantes jogarão em casa, sem precisar de sede única, como estava previsto no protocolo elaborado inicialmente.

No caso de certas equipes não poderem mandar jogos em casa, devido a alguma proibição municipal, terão que mandar suas partidas em outra cidade, que permita a realização de eventos esportivos.

Como será necessário a realização de seis datas para o término do Campeonato Mineiro (duas partidas da primeira fase, ida e volta das semifinais e ida e volta da final), é provável que a competição acabe depois do começo do Brasileirão 2020. Em , por exemplo, o governador João Dória (PSDB) afirmou que os clubes do estado não poderão jogar o nacional antes do término do Paulistão.

Datas do Campeonato Mineiro:



10° Rodada: 26/07

11ª Rodada: 29/07

Jogo Ida Semifinal: 02/08

Jogo Volta: 05/08



Jogos da Finais serão discutidos em reuniao no dia 06/08 entre os finalistas.



Cada clube joga em sua cidade.



Vai ser usado o protocolo da CBF para treinos e jogos. — Igor Assunção (@Igortep) July 7, 2020

O único time já classificado para as semifinais da competição é o , primeiro lugar na tabela da primeira fase, com sete pontos de vantagem para o , quinto colocado, tendo seis pontos em disputa. O precisa apenas vencer um dos dois jogos que ainda tem por realizar para se classificar. Já a precisa vencer e torcer por tropeços de Tombense, ou Caldense.

