Quando Vitor Pereira estreia como técnico do Flamengo?

Técnico português tem acordo com o rubro-negro carioca para 2023, após saída do Corinthians

Após ter sido anunciado como novo técnico da equipe do Flamengo, o treinador ex-Corinthians Vitor Pereira espera o retorno do futebol brasileiro para realizar a estreia pelo clube carioca. O português comanda o Mengo, inclusive, na busca pelo Mundial de Clubes 2022.

Apesar da espera pela disputa do torneio internacional, o Flamengo começa sua campanha em 2023 pelo Campeonato Carioca, onde é esperado que Vitor Pereira faça sua estreia como treinador da equipe. O primeiro embate do estadual acontece em 12 de janeiro, contra o Audax-RJ, em duelo válido pelo título da Taça Guanabara.

O treinador teve saída complicada da equipe alvinegra, após relatar problemas familiares e, pouco tempo depois, assinar com o rubro-negro. Ao todo, Vitor Pereira realizou 64 partidas comandando o Corinthians, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas, além de 75 gols marcados e 57 sofridos. O técnico chegou à final da Copa do Brasil e semi da Libertadores, mas acabou não conquistando títulos pelo clube paulista.